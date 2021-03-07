Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Главный флаг Украины в Киеве приспустили из-за ветра

Воскресенье, 7 марта 2021, 18:46

Главный флаг Украины, установленный в Киеве, приспустили из-за ветреной погоды до улучшения погодных условий.

Источник: зампредседателя КГГА Вячеслав Непоп, сообщает сайт КГГА

Прямая речь: "Порывы ветра дают чрезмерную нагрузку на верхушку флагштока. Поэтому, как и всегда в такую ​​погоду, наш самый большой флаг приспустили".

Детали: Флаг останется приспущенным до улучшения погодных условий.

Как отмечает КГГА, к вечеру понедельника метеорологи прогнозируют порывы ветра до 45 км/ч (12.5 м/с - ред.), поэтому, вероятно, поднимут полотно на флагштоке уже после 18:00 8 марта.

Справка: В настоящее время сооружение флагштока является самым большим в Украине, высота флагштока – почти 90 метров, вес – 32 тонны. Размер полотнища флага – 16 на 24 метра.

Крупнейший в стране флаг Украины подняли в Киеве 22 августа 2020 года.

Украинская правда
Темы: Киевпогода


powered by lun.ua
Главное сегодня

Тихановский: Крым должен быть украинским и де-факто

В Мюнхене могилу Бандеры облили неизвестным веществом

В Киеве убили женщину-полицейскую, подозреваемая задержана

фотоВ Абхазии задержали "героя ДНР" с российским паспортом

Австрия приостановила вакцинацию партией препарата AstraZeneca из-за смерти женщины

Одна из стран Европы вынесла на референдум законность паранджи

Все новости...
Киев
В Киеве убили женщину-полицейскую, подозреваемая задержана
Количество заражений Covid в Киеве превысило 142 тысячи
Минздрав отнес Киев к "оранжевой" зоне
Последние новости
19:38
Зима возвращается: в понедельник в большинстве областей пройдет снег
19:04
ООС: 5 обстрелов, украинские военные отвечали
18:46
Главный флаг Украины в Киеве приспустили из-за ветра
18:30
Нидерланды изменили требования к тестам для авиапассажиров из Украины
18:09
"Газовая драма" в Донецкой области: хронология и позиции сторон
17:55
Тихановский: Крым должен быть украинским и де-факто
17:32
68% американцев поддерживают подход Байдена к пандемии
17:06
В Мюнхене могилу Бандеры облили неизвестным веществом
16:51
За 5 дней на вакцинацию от COVID-19 записались 155 тысяч человек
16:34
Президент Финляндии раскритиковал ЕС за закупку вакцин
Все новости...