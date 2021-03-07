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Главный флаг Украины в Киеве приспустили из-за ветра

Воскресенье, 7 марта 2021, 17:46
Главный флаг Украины в Киеве приспустили из-за ветра
Эльдар Сарахман, УП

Главный флаг Украины, установленный в Киеве, приспустили из-за ветреной погоды до улучшения погодных условий.

Источник: зампредседателя КГГА Вячеслав Непоп, сообщает сайт КГГА

Прямая речь: "Порывы ветра дают чрезмерную нагрузку на верхушку флагштока. Поэтому, как и всегда в такую ​​погоду, наш самый большой флаг приспустили".

Детали: Флаг останется приспущенным до улучшения погодных условий.

Как отмечает КГГА, к вечеру понедельника метеорологи прогнозируют порывы ветра до 45 км/ч (12.5 м/с - ред.), поэтому, вероятно, поднимут полотно на флагштоке уже после 18:00 8 марта.

Справка: В настоящее время сооружение флагштока является самым большим в Украине, высота флагштока – почти 90 метров, вес – 32 тонны. Размер полотнища флага – 16 на 24 метра.

Крупнейший в стране флаг Украины подняли в Киеве 22 августа 2020 года.

Украинская правда

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Темы: Киевпогода
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