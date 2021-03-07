Для жителей ОРДЛО готовят туристический проект на свободной части Донбасса
В рамках нового туристического проекта Украина планирует разработать интересные маршруты и приглашать украинцев с временно оккупированных территорий на свободную часть Донецкой и Луганской областей.
Источник: глава Государственного агентства развития туризма в Украине Марьяна Олеськив в эфире телеканала "Дом".
Детали: Рабочее название проекта – Donbass travel. Одна из его целей – показать знаковые локации региона жителям временно оккупированных территорий.
Прямая речь: "Хотим через туризм общаться с людьми, которые оказались "по другую сторону", интегрировать их... В рамках Donbass travel будут интересные маршруты для того, чтобы люди недалеко ехали от своего дома".
Детали: В дальнейшем для жителей временно оккупированных территорий Донбасса будут разработаны туристические маршруты на западе Украины.
Также готовятся проекты в Херсонской области, которые по аналогии с Донбассом будут ориентированы на жителей оккупированного Крыма.