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Для жителей ОРДЛО готовят туристический проект на свободной части Донбасса

Воскресенье, 7 марта 2021, 19:52
Для жителей ОРДЛО готовят туристический проект на свободной части Донбасса

В рамках нового туристического проекта Украина планирует разработать интересные маршруты и приглашать украинцев с временно оккупированных территорий на свободную часть Донецкой и Луганской областей.

Источник: глава Государственного агентства развития туризма в Украине Марьяна Олеськив в эфире телеканала "Дом".

Детали: Рабочее название проекта – Donbass travel. Одна из его целей – показать знаковые локации региона жителям временно оккупированных территорий.

Прямая речь: "Хотим через туризм общаться с людьми, которые оказались "по другую сторону", интегрировать их... В рамках Donbass travel будут интересные маршруты для того, чтобы люди недалеко ехали от своего дома".

Детали: В дальнейшем для жителей временно оккупированных территорий Донбасса будут разработаны туристические маршруты на западе Украины.

Также готовятся проекты в Херсонской области, которые по аналогии с Донбассом будут ориентированы на жителей оккупированного Крыма.

Темы: ОРДЛОДонбасстуризм
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