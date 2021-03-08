Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Беларусь собирается выпускать российскую вакцину "Спутник V"

Понедельник, 8 марта 2021, 02:37
Беларусь собирается выпускать российскую вакцину Спутник V

С 30-31 марта в Беларуси собираются производить российскую вакцину от COVID-19 "Спутник V".

Источник: заместитель министра здравоохранения Беларуси Дмитрий Чередниченко в интервью государственному белорусскому телеканалу ONT

Прямая речь Чередниченко: "С 30-31 марта мы уже будем производить вакцину. Планируется производство 500 тысяч доз в месяц. Для нас главное - насытить наш рынок, потому что первостепенная задача - вакцинация граждан Беларуси.

Когда появится возможность, и она предусмотрена договором, тогда можно будет экспортировать вакцину ".

Детали: Чередниченко заявил, что "Спутник V" "обладает наиболее высокой эффективностью и минимальным количеством побочных эффектов".

26 февраля была выпущена первая партия российской вакцины - так называемая валидационная - 15 тысяч ампул. Сейчас она проходит экспертизу в российском Институте имени Гамалеи на в частности устойчивость и эффективность.

Предыстория:

  • В конце декабря в России началась кампания вакцинации "Спутником V", который еще не прошел необходимой стадии клинических испытаний. 29 декабря, после прибытия первой партии "Спутник V" в Беларусь, там объявили о начале вакцинации.
  • По словам президента РФ Владимира Путина, уровень защиты, который дает вакцина "Спутник V", достигает 97%, однако сам Путин до сих пор не сделал прививки.
  • Президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен удивилась, что Россия предлагает ряду стран "Спутник V" в то время, когда у самой недостаточный прогресс в вакцинации собственного народа.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БеларусьРосcиявакцинация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Беларусь
Зеленский провел совещание в Замке Любарта: обсуждали северную границу
Российских и белорусских спортсменов допустили к Азиатским играм-2023
В Минобороны Беларуси впервые рассказали о лагере, где ждут "вагнеровцев"
Последние новости
16:18
видеоПротестующие в Белграде начали блокаду движения
16:02
В Украине продолжает дешеветь автогаз продолжает дешеветь
15:54
15:50
Большие сети АЗС за выходные снизили цены на топливо
15:45
обновленоВ Криворожском районе воздушники сбили российскую ракету
15:33
Дело онлайн-казино: пытавшийся бежать фигурант задержан и взят под стражу
15:22
В России второй раз заочно "арестовали" Буданова
15:21
Зеленский назначил в АМКУ еще одного представителя Донеччины
15:11
Как хорошо вы знаете древние украинские колядки?
15:10
Россияне собираются в Африку: вербовать людей на войну с Украиной
Все новости...
Реклама: