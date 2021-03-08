С 30-31 марта в Беларуси собираются производить российскую вакцину от COVID-19 "Спутник V".

Источник: заместитель министра здравоохранения Беларуси Дмитрий Чередниченко в интервью государственному белорусскому телеканалу ONT

Детали: Чередниченко заявил, что "Спутник V" "обладает наиболее высокой эффективностью и минимальным количеством побочных эффектов".

26 февраля была выпущена первая партия российской вакцины - так называемая валидационная - 15 тысяч ампул. Сейчас она проходит экспертизу в российском Институте имени Гамалеи на в частности устойчивость и эффективность.

Прямая речь Чередниченко: "С 30-31 марта мы уже будем производить вакцину. Планируется производство 500 тысяч доз в месяц. Для нас главное - насытить наш рынок, потому что первостепенная задача - вакцинация граждан Беларуси.

Когда появится возможность, и она предусмотрена договором, тогда можно будет экспортировать вакцину ".

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