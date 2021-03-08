Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Через месяц Беларусь собирается выпускать российскую вакцину "Спутник V"

Понедельник, 8 марта 2021, 03:37

С 30-31 марта в Беларуси собираются производить российскую вакцину от COVID-19 "Спутник V".

Источник: заместитель министра здравоохранения Беларуси Дмитрий Чередниченко в интервью государственному белорусскому телеканалу ONT

Детали: Чередниченко заявил, что "Спутник V" "обладает наиболее высокой эффективностью и минимальным количеством побочных эффектов".

26 февраля была выпущена первая партия российской вакцины - так называемая валидационная - 15 тысяч ампул. Сейчас она проходит экспертизу в российском Институте имени Гамалеи на в частности устойчивость и эффективность.

Прямая речь Чередниченко: "С 30-31 марта мы уже будем производить вакцину. Планируется производство 500 тысяч доз в месяц. Для нас главное - насытить наш рынок, потому что первостепенная задача - вакцинация граждан Беларуси.

Когда появится возможность, и она предусмотрена договором, тогда можно будет экспортировать вакцину ".

Предыстория:

  • В конце декабря в России началась кампания вакцинации "Спутником V", который еще не прошел необходимой стадии клинических испытаний. 29 декабря, после прибытия первой партии "Спутник V" в Беларусь, там объявили о начале вакцинации.
  • По словам президента РФ Владимира Путина, уровень защиты, который дает вакцина "Спутник V", достигает 97%, однако сам Путин до сих пор не сделал прививки.
  • Президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен удивилась, что Россия предлагает ряду стран "Спутник V" в то время, когда у самой недостаточный прогресс в вакцинации собственного народа.

Темы: БеларусьРосcиявакцинация


powered by lun.ua
Главное сегодня

Роскомнадзор обязал Facebook разблокировать посты об "украинских радикалах"

Магучих выиграла золото в прыжках в высоту на чемпионате Европы

Для жителей ОРДЛО готовят туристический проект на свободной части Донбасса

Тихановский: Крым должен быть украинским и де-факто

В Мюнхене могилу Бандеры облили неизвестным веществом

дополненоВ Киеве убили женщину-полицейскую, подозреваемая задержана

Все новости...
Беларусь
Тихановский: Крым должен быть украинским и де-факто
Госдеп США наградит беларусскую оппозиционерку Колесникову за мужество
Лукашенко рассказал о своем "единственном дворце"
Последние новости
03:37
Через месяц Беларусь собирается выпускать российскую вакцину "Спутник V"
02:35
ДТП в Польше: Водителю автобуса грозит 8 лет
02:23
Швейцарцы поддерживают запрет покрывать лицо
01:46
Спецслужбы РФ подрывают доверие к вакцине Pfizer - СМИ
00:49
ВИДЕОВ Экваториальной Гвинее прогремели взрывы - 500 раненых, не менее 15 погибших
23:14
Роскомнадзор обязал Facebook разблокировать посты об "украинских радикалах"
22:33
Французский миллиардер разбился на вертолете
22:11
Новости экономики: "Газовая драма", сценарии в случае достройки "Северного потока-2"
21:38
Магучих выиграла золото в прыжках в высоту на чемпионате Европы
20:52
Для жителей ОРДЛО готовят туристический проект на свободной части Донбасса
Все новости...