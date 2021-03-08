Беларусь собирается выпускать российскую вакцину "Спутник V"
С 30-31 марта в Беларуси собираются производить российскую вакцину от COVID-19 "Спутник V".
Источник: заместитель министра здравоохранения Беларуси Дмитрий Чередниченко в интервью государственному белорусскому телеканалу ONT
Прямая речь Чередниченко: "С 30-31 марта мы уже будем производить вакцину. Планируется производство 500 тысяч доз в месяц. Для нас главное - насытить наш рынок, потому что первостепенная задача - вакцинация граждан Беларуси.
Когда появится возможность, и она предусмотрена договором, тогда можно будет экспортировать вакцину ".
Детали: Чередниченко заявил, что "Спутник V" "обладает наиболее высокой эффективностью и минимальным количеством побочных эффектов".
26 февраля была выпущена первая партия российской вакцины - так называемая валидационная - 15 тысяч ампул. Сейчас она проходит экспертизу в российском Институте имени Гамалеи на в частности устойчивость и эффективность.
Предыстория:
- В конце декабря в России началась кампания вакцинации "Спутником V", который еще не прошел необходимой стадии клинических испытаний. 29 декабря, после прибытия первой партии "Спутник V" в Беларусь, там объявили о начале вакцинации.
- По словам президента РФ Владимира Путина, уровень защиты, который дает вакцина "Спутник V", достигает 97%, однако сам Путин до сих пор не сделал прививки.
- Президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен удивилась, что Россия предлагает ряду стран "Спутник V" в то время, когда у самой недостаточный прогресс в вакцинации собственного народа.