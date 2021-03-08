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В Сумах госпитализировали 16-летнюю девушку - она съела 30 таблеток

Понедельник, 8 марта 2021, 06:10

В Сумах с острым медикаментозным отравлением госпитализировали 16-летнюю девушку - она ​​приняла 30 таблеток.

Источник: полиция Сумской области в Facebook

Детали: По словам матери пострадавшей, девушка приняла 30 таблеток противовоспалительного препарата. Работники ювенальной превенции предварительно установили, что причиной такого поступка была ссора с подругой.

Отмечается, что девушку госпитализировали в реанимационное отделение Сумской областной детской клинической больницы.

Сейчас они находится в больнице, по словам медиков - угрозы жизни нет.

Напомним:

  • В середине февраля в Боярке две ученицы 7 класса отравились медицинским препаратом "Дротаверин" (аналогом препарата "Но-шпа") - каждая приняла по 40 таблеток. Один ребенок умер.
  • Впоследствии в Умани две восьмиклассницы наглотались таблеток "Дротаверин" в школе и попали в больницу.
  • В конце февраля двое 16-летних сумчанок отравились таблетками от простуды.

Украинская правда
Темы: Сумы


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