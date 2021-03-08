Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Сумах госпитализировали 16-летнюю девушку - она съела 30 таблеток

Понедельник, 8 марта 2021, 05:10
В Сумах госпитализировали 16-летнюю девушку - она съела 30 таблеток

В Сумах с острым медикаментозным отравлением госпитализировали 16-летнюю девушку - она ​​приняла 30 таблеток.

Источник: полиция Сумской области в Facebook

Детали: По словам матери пострадавшей, девушка приняла 30 таблеток противовоспалительного препарата. Работники ювенальной превенции предварительно установили, что причиной такого поступка была ссора с подругой.

Отмечается, что девушку госпитализировали в реанимационное отделение Сумской областной детской клинической больницы.

Сейчас они находится в больнице, по словам медиков - угрозы жизни нет.

Напомним:

  • В середине февраля в Боярке две ученицы 7 класса отравились медицинским препаратом "Дротаверин" (аналогом препарата "Но-шпа") - каждая приняла по 40 таблеток. Один ребенок умер.
  • Впоследствии в Умани две восьмиклассницы наглотались таблеток "Дротаверин" в школе и попали в больницу.
  • В конце февраля двое 16-летних сумчанок отравились таблетками от простуды.

Украинская правда
Темы: Сумы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Сумы
В Сумах – траур: возросло количество жертв из-за атаки российских дронов
Россия в ночь на 3 июля ударила дронами по зданию СБУ в Сумах – Зеленский
Атака "шахедами" по Сумам: возросло количество погибших и раненых
Последние новости
16:18
видеоПротестующие в Белграде начали блокаду движения
16:02
В Украине продолжает дешеветь автогаз продолжает дешеветь
15:54
15:50
Большие сети АЗС за выходные снизили цены на топливо
15:45
обновленоВ Криворожском районе воздушники сбили российскую ракету
15:33
Дело онлайн-казино: пытавшийся бежать фигурант задержан и взят под стражу
15:22
В России второй раз заочно "арестовали" Буданова
15:21
Зеленский назначил в АМКУ еще одного представителя Донеччины
15:11
Как хорошо вы знаете древние украинские колядки?
15:10
Россияне собираются в Африку: вербовать людей на войну с Украиной
Все новости...
Реклама: