В Сумах госпитализировали 16-летнюю девушку - она съела 30 таблеток

В Сумах с острым медикаментозным отравлением госпитализировали 16-летнюю девушку - она ​​приняла 30 таблеток.

Источник: полиция Сумской области в Facebook

Детали: По словам матери пострадавшей, девушка приняла 30 таблеток противовоспалительного препарата. Работники ювенальной превенции предварительно установили, что причиной такого поступка была ссора с подругой.

Отмечается, что девушку госпитализировали в реанимационное отделение Сумской областной детской клинической больницы.

Сейчас они находится в больнице, по словам медиков - угрозы жизни нет.

Напомним: