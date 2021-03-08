В Сумах госпитализировали 16-летнюю девушку - она съела 30 таблеток
Понедельник, 8 марта 2021, 06:10
В Сумах с острым медикаментозным отравлением госпитализировали 16-летнюю девушку - она приняла 30 таблеток.
Источник: полиция Сумской области в Facebook
Детали: По словам матери пострадавшей, девушка приняла 30 таблеток противовоспалительного препарата. Работники ювенальной превенции предварительно установили, что причиной такого поступка была ссора с подругой.
Отмечается, что девушку госпитализировали в реанимационное отделение Сумской областной детской клинической больницы.
Сейчас они находится в больнице, по словам медиков - угрозы жизни нет.
Напомним:
- В середине февраля в Боярке две ученицы 7 класса отравились медицинским препаратом "Дротаверин" (аналогом препарата "Но-шпа") - каждая приняла по 40 таблеток. Один ребенок умер.
- Впоследствии в Умани две восьмиклассницы наглотались таблеток "Дротаверин" в школе и попали в больницу.
- В конце февраля двое 16-летних сумчанок отравились таблетками от простуды.
Украинская правда