В Умані дві дівчинки наковтались пігулок у школі

В Умані на Черкащині дві восьмикласниці наковтались пігулок "Дротаверин" в школі та потрапили до лікарні.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Речниця Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ЧОР Ірина Назарок повідомила, що школярок забрали до лікарні.

Попередньо зазначається, що вони вжили по 10 пігулок "Дротаверину" у приміщенні школи.

Стан дітей стабільний, за ними наглядають медики. Правоохоронці встановлюють обставини події та опитують свідків.

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