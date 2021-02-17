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В Умані дві дівчинки наковтались пігулок у школі

Середа, 17 лютого 2021, 19:22
В Умані дві дівчинки наковтались пігулок у школі

В Умані на Черкащині дві восьмикласниці наковтались пігулок "Дротаверин" в школі та потрапили до лікарні.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Речниця Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ЧОР Ірина Назарок повідомила, що школярок забрали до лікарні.

Попередньо зазначається, що вони вжили по 10 пігулок "Дротаверину" у приміщенні школи.

Стан дітей стабільний, за ними наглядають медики. Правоохоронці встановлюють обставини події та опитують свідків.

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Що було раніше:

  • 16 лютого стало відомо, що в місті Боярка на Київщині дві учениці 7 класу отруїлися невідомими речовинами, в результаті чого одна дитина померла.
  • Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба припустив, що отруєння 12-річних школярок в Боярці пов'язано "з небезпечними інтернет-іграми".
  • Поліція повідомила, що учениці придбали в аптеці "Дротаверин" і вжили кожна по 40 таблеток у приміщенні школи. Дівчат у несвідомому стані знайшли однокласниці, які забили на сполох.
  • У Департаменті захисту дітей запевняють, що дівчатка не мали суїцидальних нахилів та проблем у родині.

"Українська правда" в Threads

Теми: Черкаська областьдіти
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