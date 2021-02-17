В Умані дві дівчинки наковтались пігулок у школі
Середа, 17 лютого 2021, 19:22
В Умані на Черкащині дві восьмикласниці наковтались пігулок "Дротаверин" в школі та потрапили до лікарні.
Джерело: "Суспільне"
Деталі: Речниця Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ЧОР Ірина Назарок повідомила, що школярок забрали до лікарні.
Попередньо зазначається, що вони вжили по 10 пігулок "Дротаверину" у приміщенні школи.
Стан дітей стабільний, за ними наглядають медики. Правоохоронці встановлюють обставини події та опитують свідків.
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Що було раніше:
- 16 лютого стало відомо, що в місті Боярка на Київщині дві учениці 7 класу отруїлися невідомими речовинами, в результаті чого одна дитина померла.
- Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба припустив, що отруєння 12-річних школярок в Боярці пов'язано "з небезпечними інтернет-іграми".
- Поліція повідомила, що учениці придбали в аптеці "Дротаверин" і вжили кожна по 40 таблеток у приміщенні школи. Дівчат у несвідомому стані знайшли однокласниці, які забили на сполох.
- У Департаменті захисту дітей запевняють, що дівчатка не мали суїцидальних нахилів та проблем у родині.