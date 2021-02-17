Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Умані дві дівчинки наковтались пігулок у школі

Середа, 17 лютого 2021, 20:22

В Умані на Черкащині дві восьмикласниці наковтались пігулок "Дротаверин" в школі та потрапили до лікарні.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Речниця Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ЧОР Ірина Назарок повідомила, що школярок забрали до лікарні.

Попередньо зазначається, що вони вжили по 10 пігулок "Дротаверину" у приміщенні школи.

Стан дітей стабільний, за ними наглядають медики. Правоохоронці встановлюють обставини події та опитують свідків.

Що було раніше:

  • 16 лютого стало відомо, що в місті Боярка на Київщині дві учениці 7 класу отруїлися невідомими речовинами, в результаті чого одна дитина померла.
  • Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба припустив, що отруєння 12-річних школярок в Боярці пов'язано "з небезпечними інтернет-іграми".
  • Поліція повідомила, що учениці придбали в аптеці "Дротаверин" і вжили кожна по 40 таблеток у приміщенні школи. Дівчат у несвідомому стані знайшли однокласниці, які забили на сполох.
  • У Департаменті захисту дітей запевняють, що дівчатка не мали суїцидальних нахилів та проблем у родині.

Теми: Черкаська областьдіти


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Україні різко зросла кількість усиновлень

Заповідник "Пуща Радзивіла" площею понад 24 тисячі га створять в Україні

Зеленський поповнив склад РНБО

У Британії госпіталізували чоловіка королеви Єлизавети

Поліція посилила охорону центра Києва

У Єврокомісії здивовані, що РФ пропонує всім "Спутник V", не вакцинувавши свій народ

Усі новини...
Черкаська область
Катування в поліції на Черкащині: двох правоохоронців звільнили
Катування у поліції: ДБР розслідуватиме справу на Черкащині
Скічко приступив до роботи глави ОДА: хоче примирення з мером Черкас
Останні новини
20:35
Кабмін затвердив бюджет Пенсійного фонду з підвищенням виплат та індексацією
20:22
В Умані дві дівчинки наковтались пігулок у школі
20:06
Уряд хоче знову запустити агрострахування
19:50
Венедіктова, коментуючи "насилля стоматолога" з Рівного, згадала Стамбульську конвенцію
19:46
Поліція Іспанії знайшла 4 млн підроблених масок, приїхавши на незаконне масове зібрання
19:38
В Україні різко зросла кількість усиновлень
19:25
Офіційний курс: гривня ослабла до долара
19:08
фотоНа платформах трьох станцій Київського метро встановили дефібрилятори
18:54
Росія відповіла на рішення ЄСПЛ про негайне звільнення Навального
18:40
Суд скасував рішення НБУ щодо накладення на один із банків 4 млн штрафу
Усі новини...