SpaceX готовится запустить на орбиту очередную партию спутников Starlink
Американская компания SpaceX планирует запустить на орбиту тяжелую ракету-носитель Falcon 9 с новой партией из 60 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink
Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на специализированный сайт Spaceflight Now.
Детали: Запуск планируется осуществить с 40-го стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди (штат Флорида) 9 марта в 21:55 по времени Восточного побережья США.
Это будет 21-й вывод на орбиту группы интернет-спутников начиная с мая 2019 года в рамках проекта Starlink.
Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 1203 космических аппаратов. Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 4 марта.
Справка: Компания Илона Маска – мировой лидер по количеству спутников на орбите Земли. Сейчас их более 1000, а через несколько лет их количество должно достигнуть 42 тысяч.
Ракета Falcon 9, которая используется для доставки спутников системы Starlink на орбиту, за один вылет может доставить максимум 60 аппаратов. Большее количество спутников сможет выводить космический корабль компании Маска – Starship.
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Напомним:
- Первые разработки Starlink начались еще в 2015 году, а 22 февраля 2018 компания запустила в космос тестовые прототипы.
- По словам экспертов, если проект будет успешным, люди во всем мире, в частности, в отдаленных поселениях, получат интернет, который примерно в 40 раз быстрее, чем тот, что предлагают провайдеры.
- SpaceX выпустила бета-версию приложения для пользования спутниковым интернетом Starlink.