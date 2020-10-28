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SpaceX выпустила бета-версию приложения для пользования спутниковым интернетом Starlink

Среда, 28 октября 2020, 06:20
SpaceX выпустила бета-версию приложения для пользования спутниковым интернетом Starlink

Компания Илона Маска SpaceX выпустила бета-версию приложения для использования спутникового интернета Starlink

Источник: CNBC

Детали: с 27 октября приложение Starlink доступно в App Store и Google Play, но пока только в США. Месячная абонплата за интернет будет стоить $ 99, а стоимость подключения $ 499.

Первые приглашения на подписки компания разослала по электронной почте. В письме под названием "Лучше бета, чем ничего" пользователям объяснили, что пока интернет может работать с перебоями, поэтому не стоит завышать ожидания.

Скорость такого интернет-соединения будет колебаться от 50 Мбит / с до 150 Мбит / с, а приблизительная задержка сигнала от 20 до 40 миллисекунд. Однако, с увеличением количества спутников на орбите, работа Starlink имеет заметно улучшаться. Компания ожидает, что уже летом 2021 задержка связи будет на уровне 16 мс.

Напомним: 24 октября SpaceX успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 мини-спутников, предназначенных для развертывания глобальной сети интернет Starlink. На данный момент орбитальная группа Starlink состоит уже из 893 космических аппаратов.

  • Компания SpaceX планирует вывести на орбиту 12 тысяч космических аппаратов данного типа на первом этапе, а позже увеличить их количество до 30 тысяч.
  • Цель Starlink – формирование полномасштабной сети для широкополосного доступа в интернет с любого уголка нашей планеты.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Илон МаскинтернеткосмосСША
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