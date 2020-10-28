Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

SpaceX выпустила бета-версию приложения для пользования спутниковым интернетом Starlink

Среда, 28 октября 2020, 07:20

Компания Илона Маска SpaceX выпустила бета-версию приложения для использования спутникового интернета Starlink

Источник: CNBC

Детали: с 27 октября приложение Starlink доступно только в США для пользователей Apple, но вскоре появится на платформе Google Play. Месячная абонплата за интернет будет стоить $ 99, а стоимость подключения $ 499.

Первые приглашения на подписки компания разослала по электронной почте. В письме под названием "Лучше бета, чем ничего" пользователям объяснили, что пока интернет может работать с перебоями, поэтому не стоит завышать ожидания.

Скорость такого интернет-соединения будет колебаться от 50 Мбит / с до 150 Мбит / с, а приблизительная задержка сигнала от 20 до 40 миллисекунд. Однако, с увеличением количества спутников на орбите, работа Starlink имеет заметно улучшаться. Компания ожидает, что уже летом 2021 задержка связи будет на уровне 16 мс.

Напомним: 24 октября SpaceX успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 мини-спутников, предназначенных для развертывания глобальной сети интернет Starlink. На данный момент орбитальная группа Starlink состоит уже из 893 космических аппаратов.

  • Компания SpaceX планирует вывести на орбиту 12 тысяч космических аппаратов данного типа на первом этапе, а позже увеличить их количество до 30 тысяч.
  • Цель Starlink – формирование полномасштабной сети для широкополосного доступа в интернет с любого уголка нашей планеты.

Темы: Илон МаскинтернеткосмосСША


powered by lun.ua
Главное сегодня

ОбновленоЛяшко проиграл довыборы в Раду в 208 округе

Зеленский попытается вернуть электронное декларирование, если его запретит КСУ

Новости 27 октября: отмена антикоррупционных норм, перераспределение средств

обновленоКС отменил электронные декларации, незаконное обогащение и еще ряд антикоррупционных норм – СМИ

обновленоЗеленский хочет уволить Трофимова – источники

В правительстве объяснили, зачем "перебросили" средства для онкобольных на дороги

Все новости...
Илон Маск
NASA анонсировала дату запуска очередной миссии на корабле Spacex
SpaceX показала выход на орбиту новой группы интернет-спутников Starlink
SpaceX сообщила время запуска очередной миссии Starlink
Последние новости
08:12
Во Франции половину мест в реанимациях занимают инфицированные коронавирусом
08:00
Главные новости вторника и ночи: отмена антикоррупционных норм, перераспределение средств
07:39
Война на Донбассе: Россия четыре раза нарушила "перемирие"
07:20
SpaceX выпустила бета-версию приложения для пользования спутниковым интернетом Starlink
06:22
Госдеп: США и весь мир солидарны с народом Беларуси
05:18
ФотоХакеры взломали предвыборный сайт Трампа
04:08
Украина уже на 22-м месте в мире по количеству случаев COVID-19
03:27
NASA анонсировала дату запуска очередной миссии на корабле Spacex
03:15
ОбновленоЛяшко проиграл довыборы в Раду в 208 округе
02:07
Лукашенко о жестком разгоне протестующих: "Это был мой приказ"
Все новости...