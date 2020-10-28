SpaceX выпустила бета-версию приложения для пользования спутниковым интернетом Starlink

Компания Илона Маска SpaceX выпустила бета-версию приложения для использования спутникового интернета Starlink

Источник: CNBC

Детали: с 27 октября приложение Starlink доступно только в США для пользователей Apple, но вскоре появится на платформе Google Play. Месячная абонплата за интернет будет стоить $ 99, а стоимость подключения $ 499.

Первые приглашения на подписки компания разослала по электронной почте. В письме под названием "Лучше бета, чем ничего" пользователям объяснили, что пока интернет может работать с перебоями, поэтому не стоит завышать ожидания.

Скорость такого интернет-соединения будет колебаться от 50 Мбит / с до 150 Мбит / с, а приблизительная задержка сигнала от 20 до 40 миллисекунд. Однако, с увеличением количества спутников на орбите, работа Starlink имеет заметно улучшаться. Компания ожидает, что уже летом 2021 задержка связи будет на уровне 16 мс.

Напомним: 24 октября SpaceX успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 мини-спутников, предназначенных для развертывания глобальной сети интернет Starlink. На данный момент орбитальная группа Starlink состоит уже из 893 космических аппаратов.