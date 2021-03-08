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Коронавирус обнаружили еще у 5572 украинцев, 106 зараженных умерли

Понедельник, 8 марта 2021, 08:39

В течение воскресенья, 7 марта, в Украине обнаружили 5572 новых случая коронавирусной болезни, 106 человек умерли.

Источник: данные министра здравоохранения Максима Степанова состоянию на утро 8 марта

Детали: Из 5572 новых случаев коронавируса 123 – это медработники, а 309 – дети.

Также в воскресенье были госпитализированы 2136 человек, проведено тестирований за сутки - 23 227 (в том числе методом ПЦР - 15115, методом ИФА - 2011, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 6101).

Выздоровели 1734 человека.

Учитывая 106 смертей, зафиксированных 7 марта, в Украине с начала пандемии уже 27128 летальных случаев от Covid-19.

Прямая речь: "За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (578), Житомирской (570), Ивано-Франковской (508), Львовской (507) и Черновицкой (447) областях".

Украинская правда
Темы: коронавирусэпидемия


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