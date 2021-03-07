Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Украине больше 7 тысяч новых заражений Covid, 103 человека умерли

Воскресенье, 7 марта 2021, 08:29

В течение субботы, 6 марта, в стране обнаружили еще 7167 случаев коронавируса, болезнь унесла жизни 103 украинцев.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: Среди 7167 больных 466 детей и 172 медработника.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 3956 человек, летальных случаев - 103, выздоровели - 2147 человек.

В течение субботы было осуществлено 46 304 тестирований (в частности методом ПЦР - 24868, методом ИФА - 3927, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 17509).

За все время пандемии в Украине заболело уже 1 401 228 человек, выздоровели – 1 196 520 человек, летальных случаев – 27 022.

Прямая речь: "За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (747), Львовской (601), Винницкой (587), Ивано-Франковской (543) и Закарпатской (503) областях".

 

Напомним: 5 марта в Украине было обнаружено 9144 новых случаев COVID-19, госпитализировали 3309 человек, умерло 156 больных.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: коронавирусэпидемия


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Украине больше 7 тысяч новых заражений Covid, 103 человека умерли

Главные новости субботы и ночи: ДТП с украинцами в Польше, визит Вселенского патриарха в Украину

Украина 10-я в мире по количеству новых случаев COVID

видеоВ Польше обнародовали обновленные данные об украинцах-жертвах ДТП

Война на Донбассе: ВСУ ответили на обстрелы гибридных войск РФ

Офис президента просил МИ-6 помешать выходу фильма Bellingcat про "вагнеровцев" – ZN

Все новости...
коронавирус
Ученые США против однодозовой прививки вакцинами Pfizer и Moderna
Введение "паспорта вакцинации" во Франции считают преждевременным
Украина 10-я в мире по количеству новых случаев COVID
Последние новости
09:31
В Минздраве отчитались о ходе кампании по вакцинации против Covid
08:59
Сенат США одобрил пакет мер поддержки экономики в размере $1,9 трлн
08:29
В Украине больше 7 тысяч новых заражений Covid, 103 человека умерли
08:18
Погода: стало известно, когда в Украину придет потепление
08:00
Главные новости субботы и ночи: ДТП с украинцами в Польше, визит Вселенского патриарха в Украину
07:42
Оккупанты 10 раз открывали огонь, ВСУ давали отпор – ООС
07:20
Высадить первую женщину на Луну в NASA обещают в течение 10 лет
06:34
Ученые США против однодозовой прививки вакцинами Pfizer и Moderna
05:54
Введение "паспорта вакцинации" во Франции считают преждевременным
04:30
Украина 10-я в мире по количеству новых случаев COVID
Все новости...