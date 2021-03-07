В Украине больше 7 тысяч новых заражений Covid, 103 человека умерли

В течение субботы, 6 марта, в стране обнаружили еще 7167 случаев коронавируса, болезнь унесла жизни 103 украинцев.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: Среди 7167 больных 466 детей и 172 медработника.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 3956 человек, летальных случаев - 103, выздоровели - 2147 человек.

В течение субботы было осуществлено 46 304 тестирований (в частности методом ПЦР - 24868, методом ИФА - 3927, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 17509).

За все время пандемии в Украине заболело уже 1 401 228 человек, выздоровели – 1 196 520 человек, летальных случаев – 27 022.

Прямая речь: "За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (747), Львовской (601), Винницкой (587), Ивано-Франковской (543) и Закарпатской (503) областях".

Напомним:

За минувшие сутки в мире диагностировали почти 405 тысяч новых случаев Covid, больше всего больных обнаружили в Бразилии, США и Италии. Украина среди стран мира занимает 10 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 6 позицию.

5 марта в Украине было обнаружено 9144 новых случаев COVID-19, госпитализировали 3309 человек, умерло 156 больных.

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