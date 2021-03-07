Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украине больше 7 тысяч новых заражений Covid, 103 человека умерли

Воскресенье, 7 марта 2021, 07:29
В Украине больше 7 тысяч новых заражений Covid, 103 человека умерли

В течение субботы, 6 марта, в стране обнаружили еще 7167 случаев коронавируса, болезнь унесла жизни 103 украинцев.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: Среди 7167 больных 466 детей и 172 медработника.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 3956 человек, летальных случаев - 103, выздоровели - 2147 человек.

В течение субботы было осуществлено 46 304 тестирований (в частности методом ПЦР - 24868, методом ИФА - 3927, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 17509).

За все время пандемии в Украине заболело уже 1 401 228 человек, выздоровели – 1 196 520 человек, летальных случаев – 27 022.

Прямая речь: "За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (747), Львовской (601), Винницкой (587), Ивано-Франковской (543) и Закарпатской (503) областях".

 

Напомним:

  • За минувшие сутки в мире диагностировали почти 405 тысяч новых случаев Covid, больше всего больных обнаружили в Бразилии, США и Италии. Украина среди стран мира занимает 10 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 6 позицию.
  • 5 марта в Украине было обнаружено 9144 новых случаев COVID-19, госпитализировали 3309 человек, умерло 156 больных.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусэпидемия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
16:18
видеоПротестующие в Белграде начали блокаду движения
16:02
В Украине продолжает дешеветь автогаз продолжает дешеветь
15:54
15:50
Большие сети АЗС за выходные снизили цены на топливо
15:45
обновленоВ Криворожском районе воздушники сбили российскую ракету
15:33
Дело онлайн-казино: пытавшийся бежать фигурант задержан и взят под стражу
15:22
В России второй раз заочно "арестовали" Буданова
15:21
Зеленский назначил в АМКУ еще одного представителя Донеччины
15:11
Как хорошо вы знаете древние украинские колядки?
15:10
Россияне собираются в Африку: вербовать людей на войну с Украиной
Все новости...
Реклама: