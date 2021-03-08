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На Украину надвигается холодный атмосферный фронт

Понедельник, 8 марта 2021, 10:14
На Украину надвигается холодный атмосферный фронт

В понедельник и во вторник погоду в Украине будет обуславливать холодный атмосферный фронт, местами возможен снег и порывы ветра.

Источник: синоптик Наталка Диденко в Facebook, Укргидрометцентр

Прямая речь: "С севера к Украине приближается холодный атмосферный фронт – снег уже пересек нашу границу и подсыпает в северных районах Сумщины".

Детали: По словам Диденко, этот фронт в течение 8 марта будет продвигаться в южном направлении, местами будет идти снег. На всей территории Украины порывы ветра.

Температура в понедельник днем ​​от +1˚ до +4˚, только в южных регионах +5+7 градусов.

Погода 8 марта
Погода 8 марта

В Киеве в первой половине дня 8 марта ожидается малооблачная погода, во второй половине дня - облачно. Температура воздуха днем ​​от нуля до 2˚ тепла. Ветер северо-западный, с переходом в западный, 5-7 м/с. Ночью и днем ​​кратковременный небольшой снег.

Во вторник, 9 марта, в центральных, северных и восточных регионах ночью от 6 до 8 градусов мороза. Днем на всей территории страны малооблачно, температура воздуха от -1˚ до +2˚.

Погода 9 марта
Погода 9 марта

Повышение температуры до "весенних" отметок ожидается не раньше пятницы.

Украинская правда

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Темы: погодапразднования
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