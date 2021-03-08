В Бухаресте сотни людей протестовали против плана об обязательной вакцинации
Сотни протестующих собрались в центре Бухареста в воскресенье, чтобы выразить протест против законопроекта об обязательной вакцинации, который обсуждается в парламенте.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Agerpres.
Демонстрация проходила перед зданием парламента и была организована Альянсом родителей и еще четырьмя ассоциациями.
Присутствующие заявили, что они недовольны тем, что проект закона о вакцинации людей в Румынии, обсуждаемый Палатой депутатов, включает положения об обязательной вакцинации всего населения, как детей, так и взрослых, а также огромные штрафы в случае отказа.
К демонстрации также присоединились члены политической партии Альянс за Союз румын (AUR).
Участники акции в большинстве своем не носили масок и не придерживались социальной дистанции.
Позже стало известно, что организаторам грозит штраф 7 тысяч лей (около 1400 евро) за нарушение коронавирусных правил, так как массовые собрания запрещены.