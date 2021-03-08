Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Бухаресте сотни людей протестовали против плана об обязательной вакцинации

Понедельник, 8 марта 2021, 11:38

Сотни протестующих собрались в центре Бухареста в воскресенье, чтобы выразить протест против законопроекта об обязательной вакцинации, который обсуждается в парламенте.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Agerpres.

Демонстрация проходила перед зданием парламента и была организована Альянсом родителей и еще четырьмя ассоциациями.

Присутствующие заявили, что они недовольны тем, что проект закона о вакцинации людей в Румынии, обсуждаемый Палатой депутатов, включает положения об обязательной вакцинации всего населения, как детей, так и взрослых, а также огромные штрафы в случае отказа.

К демонстрации также присоединились члены политической партии Альянс за Союз румын (AUR).

Участники акции в большинстве своем не носили масок и не придерживались социальной дистанции.

Позже стало известно, что организаторам грозит штраф 7 тысяч лей (около 1400 евро) за нарушение коронавирусных правил, так как массовые собрания запрещены.

Темы: вакцинацияРумыния


powered by lun.ua
Главное сегодня

ДТП в Польше: 9 украинцев находятся в тяжелом состоянии

В Корее обнародовали данные расследования 8 смертей после Covid-вакцинации

Коронавирус обнаружили еще у 5572 украинцев, 106 зараженных умерли

Главные новости воскресенья и ночи: заявление Тихановского, победа Магучих

США готовят кибератаки против России - NYT

Спецслужбы РФ подрывают доверие к вакцине Pfizer - СМИ

Все новости...
вакцинация
Когда вакцина от COVID-19 будет доступна для коммерческого использования?
В Корее обнародовали данные расследования 8 смертей после Covid-вакцинации
Еврокомиссия обещает с апреля удвоить количество вакцин до 100 млн доз в месяц
Последние новости
11:46
ДТП в Польше: 9 украинцев находятся в тяжелом состоянии
11:42
Женщин среди ФЛП становится больше – Опендатабот
11:38
В Бухаресте сотни людей протестовали против плана об обязательной вакцинации
11:31
Мысли о суициде и разрыв с Чарльзом: самое главное из интервью принца Гарри и Меган
11:14
На Украину надвигается холодный атмосферный фронт
10:42
В Корее обнародовали данные расследования 8 смертей после Covid-вакцинации
10:31
Еврокомиссия обещает с апреля удвоить количество вакцин до 100 млн доз в месяц
10:10
Власти Беларуси прицельно преследуют женские организации – Amnesty International
09:42
За сутки в Украине вакцину от коронавируса получили 910 человек
09:16
В Британии проводят опыты над добровольцами, которых инфицировали Covid
Все новости...