В Бухаресте сотни людей протестовали против плана об обязательной вакцинации

Сотни протестующих собрались в центре Бухареста в воскресенье, чтобы выразить протест против законопроекта об обязательной вакцинации, который обсуждается в парламенте.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Agerpres.

Демонстрация проходила перед зданием парламента и была организована Альянсом родителей и еще четырьмя ассоциациями.

Присутствующие заявили, что они недовольны тем, что проект закона о вакцинации людей в Румынии, обсуждаемый Палатой депутатов, включает положения об обязательной вакцинации всего населения, как детей, так и взрослых, а также огромные штрафы в случае отказа.

К демонстрации также присоединились члены политической партии Альянс за Союз румын (AUR).

Участники акции в большинстве своем не носили масок и не придерживались социальной дистанции.

Позже стало известно, что организаторам грозит штраф 7 тысяч лей (около 1400 евро) за нарушение коронавирусных правил, так как массовые собрания запрещены.