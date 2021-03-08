В центре Киева проходит Марш женщин

На столичной Михайловской площади несколько сотен человек вышли на Марш женщин, посвященный Международному женскому дню.

Источник: корреспондент УП с места события

💁🏻‍♀️ У центрі Києва кілька сотень людей вийшли на Марш жінок, присвячений Міжнародному жіночому дню — учасники акції... Опубликовано Українська правда Понедельник, 8 марта 2021 г.

Детали: Участники акции требуют ратифицировать Стамбульскую конвенцию, скандируют один из самых распространенных феминистических лозунгов "Мое тело - мое дело".

Также звучат лозунги "Свобода, равенство, солидарность", "Чтобы я не носила, это не ваше дело".

На акции присутствуют флаги Украины и ЛГБТИК сообщества.

Отдельную колонну на Марше женщин в Киеве сформировали белоруски. Они поблагодарили Украину за гостеприимство и напомнили о политическом кризисе в Беларуси, который начался после президентских выборов. Стоит отметить, что по данным международной правозащитной организации Amnesty International, власти Беларуси прицельно преследует женские организации в стране.

Фото Ольги Кириленко, УП

Фото Ольги Кириленко, УП

Напротив женского митинга консервативная общественная организация "Традиция и порядок" организовала свою акцию. Между участниками двух акций стоит кордон правоохранителей.

Фото Ольги Кириленко, УП

Фото Ольги Кириленко, УП

Около 13:20 колонна участников Марша женщин под музыку двинулась вниз к Майдану Независимости.

Справка: Конвенция Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями, или Стамбульская конвенция – это международное соглашение Совета Европы, открытое для подписания 11 мая 2011 в Стамбуле (Турция).

Целью конвенции является предотвращение насилия и защита пострадавших. Конвенция вступила в силу 1 августа 2014 года, ее подписали 46 стран и Европейский Союз.

Конвенция устанавливает ряд преступлений, квалифицируемых как насилие в отношении женщин. Государства, которые ратифицируют Конвенцию, должны криминализировать несколько преступлений, в том числе психологическое насилие, преследование, физическое насилие, сексуальное насилие, в том числе изнасилование, принудительный брак, калечение женских половых органов, принудительные аборты и принудительную стерилизацию.