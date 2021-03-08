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"Укрзализныця" запускает спецрейсы из и в "красное" Закарпатье

Понедельник, 8 марта 2021, 16:28
Укрзализныця запускает спецрейсы из и в красное Закарпатье

"Укрзализныця" открыла продажу билетов на специальные рейсы в направлении Закарпатья, которое находится в "красной" зоне карантина, и из него.

Источник: "Укрзализныця"

Детали: Согласно утвержденному постановлением КМУ #154 регламенту, "Укрзализныця" выполнит специальные рейсы для безопасного вывоза тех пассажиров, которым критически важно уехать из карантинной зоны в Закарпатье.

По представлению Закарпатской ОГА и по согласованию с Министерством здравоохранения и Министерством инфраструктуры открыта продажа билетов на поезда:

  • 358/357 Рахов – Киев: 9, 13, 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12, 13 марта открыты для возвращения в регион в случае критической необходимости);
  • 13/14 Солотвино – Киев: 9, 13 и 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12 и 13 марта);
  • 15/16 Рахов – Киев: 9 и 13 марта (рейсы в обратном направлении 8 и 12 марта);
  • 81/82 Ужгород – Киев: 9, 13 и 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12 и 13 марта);
  • 108/107 Ужгород – Одесса 9 марта (рейс в обратном направлении 8 марта);
  • 45/46 Ужгород – Лисичанск 9, 13 и 14 марта (рейсы в обратном направлении 11, 15 и 16 марта).

Дословно: "Пассажиры, которые уже имеют приобретенные проездные документы на указанные рейсы до их переназначения как специальных, смогут воспользоваться своими билетами без необходимости обмена. Для остальных пассажиров продажа билетов уже открыта.

"Укрзализныця" благодарна обоим министерствам и Закарпатской облгосадминистрации за понимание сложившейся ситуации и предоставленную возможность безопасно вывезти людей из региона, который оказался в карантине. Все маршруты будут выполнены с обязательным соблюдением масочного режима в вагонах, которые прошли тщательную дезинфекцию".

Что предшествовало: С 8 марта в Закарпатской области действуют ограничения "красной зоны" адаптивного карантина. В связи с этим "Укрзализныця" ограничила высадку-посадку пассажиров в Закарпатье и продажу билетов в регион.

Украинская правда

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Темы: Закарпатьежелезная дорога
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