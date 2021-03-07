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УЗ приостанавливает продажу билетов на поезда в "красное" Закарпатье

Воскресенье, 7 марта 2021, 10:09
УЗ приостанавливает продажу билетов на поезда в красное Закарпатье
Фото: Reanimator

Укрзализныця ограничивает высадку-посадку и продажу билетов в Закарпатье из-за введения в регионе усиленного карантина.

Источник: сообщение Укрзализныци

Детали: Из-за решения Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций отнести Закарпатскую область к "красной" карантинной зоне, Укрзализныця с 8 марта и до конца действия усиленного карантина приостановит продажу билетов в указанный регион, а также ограничит высадку и посадку пассажиров с уже приобретенными билетами на даты после 9 марта включительно.

Дословно: "Подчеркиваем, что до 8 марта включительно все пассажиры с приобретенными билетами смогут беспрепятственно выехать или добраться до Закарпатья на железной дороге. Укрзализныця внимательно следит за ситуацией и готова к назначению специальных рейсов по представлению Закарпатской ОГА для вывоза 2100 человек с билетами на время действия карантинных ограничений".

Напомним: Укрзализныця с 8 марта совершит 5 спецрейсов и перевезет более 3 тысяч пассажиров из карантинных зон Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

Украинская правда
Темы: карантинЗакарпатьеУкрзализныця
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