Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Новый прототип межпланетного корабля Илона Маска установили на космодроме SpaceX у города Starbase

Вторник, 9 марта 2021, 06:24
Посадка Starship SN10

Американская частная космическая компания SpaceX изобретателя Илона Маска за 4 дня после испытаний Starship SN10 установила на своем пусковом комплексе в Техасе 11-й прототип межпланетного многократного корабля Starship.

Источник: трансляция с космодрома

Детали: SN11 установлен на собственном пусковом комплексе SpaceX у городка Бока Чика в штате Техас, который Маск намерен переименовать в Звездная база (Starbase) и построить там большой город.

 
 
 
 
 

Что предшествовало: Космический корабль Илона Маска Starship впервые удачно приземлился... а потом взорвался. Фото обломков

2 марта японский миллиардер Юсаку Маэдзава, который станет первым космическим туристом компании SpaceX, объявил о наборе команды из восьми человек для совместного полета к Луне. Участие в миссии для них будет бесплатным.

16 февраля в Техасе завершили подготовку 11-го прототипа Starship в то время, когда еще четыре тестовые модели многоразового межпланетного корабля еще строятся.

В Бока Чика также продолжаются работы по сборке Superheavy BN1 и BN2 – ракеты-носителя для Starship. 24 декабря Маск сообщил, что ее первый запуск состоится уже через "несколько месяцев".

Напомним:

  • 10 декабря SpaceX впервые провела масштабные летные испытания Starship. Запуск на 12,5 километров и управления ракетой при посадке прошли удачно, но из-за низкого давление топлива скорость приземления была слишком велика. Прототип разбился в центре стартового поля.
  • 2 февраля компания повторила тест, но прототип также разбился по тем же причинам.
  • 1 декабря Илон Маск заявил: "Я полностью уверен, что человек высадится на Марс в ближайшие шесть лет", а в лучшем случае – в следующие четыре года.

Читайте также: Wi-Fi на всей планете. Каким будет глобальный спутниковый интернет от SpaceX

Темы: космос


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоБелорусская оппозиция выпустила фильм о богатствах Лукашенко

фото, видеоВозле резиденции Зеленского требовали освободить Стерненко

Международный олимпийский комитет не признал сына Лукашенко главой НОК Беларуси

Выходной на 8 марта выглядит нелогично – Институт нацпамяти

"Укрзализныця" запускает спецрейсы из и в "красное" Закарпатье

Меркель: Пандемия рискует свести на нет достижения женщин

Все новости...
космос
Спутниковый интернет от SpaceX будет доступен также для самолетов, кораблей, грузовиков и кемперов
SpaceX готовится запустить на орбиту очередную партию спутников Starlink
Высадить первую женщину на Луну в NASA обещают в течение 10 лет
Последние новости
06:24
ВидеоНовый прототип межпланетного корабля Илона Маска установили на космодроме SpaceX у города Starbase
05:59
Эстония вводит локдаун из-за "британского" штамма COVID-19
03:40
После чемпионата Европы по легкой атлетике в трех украинских спортсменок обнаружили коронавирус
03:00
Турецкие военные обстреляли подконтрольные курдам позиции в Сирии
01:18
Спутниковый интернет от SpaceX будет доступен также для самолетов, кораблей, грузовиков и кемперов
00:40
Украина третья в Европе по количеству новых случаев COVID
23:53
На предприятии Кривого Рога грузовик столкнулся с поездом: 5 пострадавших – профсоюз
23:01
Полиция Брюсселя будет патрулировать в гражданском для борьбы с домогательствами
22:17
видеоБелорусская оппозиция выпустила фильм о богатствах Лукашенко
21:32
После чемпионата Европы у трех украинских легкоатлеток обнаружили COVID-19
Все новости...