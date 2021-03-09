Новый прототип межпланетного корабля Илона Маска установили на космодроме SpaceX у города Starbase

Американская частная космическая компания SpaceX изобретателя Илона Маска за 4 дня после испытаний Starship SN10 установила на своем пусковом комплексе в Техасе 11-й прототип межпланетного многократного корабля Starship.

Источник: трансляция с космодрома

Детали: SN11 установлен на собственном пусковом комплексе SpaceX у городка Бока Чика в штате Техас, который Маск намерен переименовать в Звездная база (Starbase) и построить там большой город.

Starship SN11 Pab B installation.



Potential timeline:



Proof testing in a few days.



Static Fire late in the week (all three Raptors are installed).



Launch next week? 😯



Would be another pad flow record.



Overview:https://t.co/mdFjRTUQCR



Live:➡️https://t.co/icAiFby3fa pic.twitter.com/os19EBCN5w — Chris B - NSF (@NASASpaceflight) March 8, 2021

Что предшествовало: Космический корабль Илона Маска Starship впервые удачно приземлился... а потом взорвался. Фото обломков

2 марта японский миллиардер Юсаку Маэдзава, который станет первым космическим туристом компании SpaceX, объявил о наборе команды из восьми человек для совместного полета к Луне. Участие в миссии для них будет бесплатным.

16 февраля в Техасе завершили подготовку 11-го прототипа Starship в то время, когда еще четыре тестовые модели многоразового межпланетного корабля еще строятся.

В Бока Чика также продолжаются работы по сборке Superheavy BN1 и BN2 – ракеты-носителя для Starship. 24 декабря Маск сообщил, что ее первый запуск состоится уже через "несколько месяцев".

Напомним:

10 декабря SpaceX впервые провела масштабные летные испытания Starship. Запуск на 12,5 километров и управления ракетой при посадке прошли удачно, но из-за низкого давление топлива скорость приземления была слишком велика. Прототип разбился в центре стартового поля.

2 февраля компания повторила тест, но прототип также разбился по тем же причинам.

1 декабря Илон Маск заявил: "Я полностью уверен, что человек высадится на Марс в ближайшие шесть лет", а в лучшем случае – в следующие четыре года.

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