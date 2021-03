Новый прототип межпланетного корабля Илона Маска установили на космодроме SpaceX у города Starbase

Американская частная космическая компания SpaceX изобретателя Илона Маска за 4 дня после испытаний Starship SN10 установила на своем пусковом комплексе в Техасе 11-й прототип межпланетного многократного корабля Starship.

Детали: SN11 установлен на собственном пусковом комплексе SpaceX у городка Бока Чика в штате Техас, который Маск намерен переименовать в Звездная база (Starbase) и построить там большой город.

Starship SN11 Pab B installation.



Potential timeline:



Proof testing in a few days.



Static Fire late in the week (all three Raptors are installed).



Launch next week? 😯



Would be another pad flow record.



