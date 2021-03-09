Российские войска в Донбассе продолжают обстрелы украинских позиций – ООС

8 марта в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования России девять раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Дословно: "В частности, вблизи населенного пункта Луганское, в районе ответственности оперативно-тактической группировки" Север ", захватчики с помощью ручного противотанкового гранатомета осуществили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

А в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье и поселка Пески оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Рядом населенного пункта Опытное российско-оккупационные войска открывали огонь из ручного противотанкового гранатомета и автоматического станкового гранатомета, а в пригороде Золотое-4 - еще и из стрелкового оружия.

К тому же, в районе поселка Лебединский противник обстреливал наши позиции с станковой противотанкового гранатомета.

На обстрелы противника наши воины открывали огонь. Боевых потерь среди украинских воинов нет".

Детали: С начала текущих суток на Донбассе уже зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. На провокационные действия противника украинские воины реагировали огнем.