Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

8 марта в Украине COVID обнаружили в 3261 человека, в Винницкой всего

Вторник, 9 марта 2021, 08:18

За праздничный день 8 марта в Украине диагноз COVID-19 установили 3 261 человеку, госпитализировали 1 837 человек, умерли 76 больных, выздоровели 975 человек.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (460), Ивано-Франковской (433), Черновицкой (409), Львовской (351) областях и в г. Киев (201).

В частности, заболели 160 детей и 54 медработника.

Тестирований за последний из трех подряд выходной сделали 18 207: методом ПЦР – 13 101, методом ИФА – 1 674, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 3 432.

С марта ПЦР-тестов провели уже 7 154 442.

 

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 1 410 061 человек, из них выздоровели 1 199 229 человек, умерли 27 204 больных.

Напомним: По количеству новых случаев COVID-19 сейчас Украина на 3-м месте в Европе и на 11-м месте в мире.

Темы: Covid-2019коронавирусэпидемия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Украина третья в Европе по количеству новых случаев COVID

видеоБелорусская оппозиция выпустила фильм о богатствах Лукашенко

фото, видеоВозле резиденции Зеленского требовали освободить Стерненко

Международный олимпийский комитет не признал сына Лукашенко главой НОК Беларуси

Выходной на 8 марта выглядит нелогично – Институт нацпамяти

"Укрзализныця" запускает спецрейсы из и в "красное" Закарпатье

Все новости...
Covid-2019
Когда вакцина от COVID-19 будет доступна для коммерческого использования?
Вакцина против COVID-19 от Sinovac показала более 83% эффективности
В Украине первую дозу вакцины против COVID получили почти 12,5 тысяч человек
Последние новости
08:18
8 марта в Украине COVID обнаружили в 3261 человека, в Винницкой всего
07:59
Российские войска в Донбассе продолжают обстрелы украинских позиций – ООС
07:30
Главные новости понедельника и ночи: Марш женщин, фильм о дворце Лукашенко
06:25
ВидеоНовый прототип межпланетного корабля Илона Маска установили на космодроме SpaceX у города Starbase
05:59
Эстония вводит локдаун из-за "британского" штамма COVID-19
03:40
После чемпионата Европы по легкой атлетике в трех украинских спортсменок обнаружили коронавирус
03:00
Турецкие военные обстреляли подконтрольные курдам позиции в Сирии
01:18
Спутниковый интернет от SpaceX будет доступен также для самолетов, кораблей, грузовиков и кемперов
00:40
Украина третья в Европе по количеству новых случаев COVID
23:53
На предприятии Кривого Рога грузовик столкнулся с поездом: 5 пострадавших – профсоюз
Все новости...