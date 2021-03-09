За праздничный день 8 марта в Украине диагноз COVID-19 установили 3 261 человеку, госпитализировали 1 837 человек, умерли 76 больных, выздоровели 975 человек.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (460), Ивано-Франковской (433), Черновицкой (409), Львовской (351) областях и в г. Киев (201).

В частности, заболели 160 детей и 54 медработника.

Тестирований за последний из трех подряд выходной сделали 18 207: методом ПЦР – 13 101, методом ИФА – 1 674, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 3 432.

С марта ПЦР-тестов провели уже 7 154 442.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 1 410 061 человек, из них выздоровели 1 199 229 человек, умерли 27 204 больных.

Напомним: По количеству новых случаев COVID-19 сейчас Украина на 3-м месте в Европе и на 11-м месте в мире.

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