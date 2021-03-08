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Украина третья в Европе по количеству новых случаев COVID

Понедельник, 8 марта 2021, 23:40
Украина третья в Европе по количеству новых случаев COVID
worldometers.info

За прошедшие сутки в странах Европы зарегистрировали около 100 000 заражений COVID-19.

Источник: сайт Worldometers

Детали: В мире за последние сутки подтверждено 267 301 новых случаев заражения коронавирусом, в частности 92 646 новых больных зафиксировано в странах Европы.

 
Мировые "лидеры" по суточному приросту больных COVID
worldometers.info

В Европе лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Италия, Польша и Украина. В соответствующем мировом антирейтинге наша страна на 11-м месте.

Сейчас всего в мире диагностировано 116 миллионов случаев заражения коронавирусом, 91 миллион больных уже вылечились. Подтверждено 2 579 607 смерти от COVID-19.

 
В Европе смертей от коронавируса больше, чем в США

Продолжают бороться с болезнью более 21 миллиона человек.

Важливо знати: Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась третья волна эпидемии COVID-19, которая может привести к очередному локдауну.

Тем временем в Украине обнаружили два случая "британского" штамма COVID-19 - у двух жителей Ивано-Франковск

В Всемирной организации здравоохранения считают, что второй год пандемии COVID-19 может быть более жестким, чем первый.

Справка: В конце 2020 года в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса, который назвали VOC 202012/01.

По данным исследований, он на 50-74% опаснее чем вирус SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

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"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирус
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