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COVID в Киеве: количество новых больных снижается

Вторник, 9 марта 2021, 09:28
COVID в Киеве: количество новых больных снижается
Фото КГГА

За сутки 8 марта в столице зарегистрировали 201 новый случай коронавируса, количество новых больных COVID снижается несколько дней подряд.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "За прошедшие сутки в Киеве обнаружили 201 случай заболевания коронавирусом. Умерли 7 человек".

Детали: Среди новых больных 95 женщин в возрасте от 21 до 90 лет, 87 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет, 7 девочек от 2 до 16 лет и 12 мальчиков от 8 месяцев до 17 лет.

37 человек госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (73), Деснянском (37) и в Шевченковском (24) районах.

По состоянию на 9 марта в столице уже 142 517 подтвержденных случаев заболевания COVID. За период пандемии умерли 2792 больных. Преодолели вирус 96 330 жителей Киева.

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Предыстория: 

  • За сутки 3 марта в столице лабораторно подтвердили 868 новых случаев заболевания коронавирусом – это было самое большое количество больных за сутки с 12 января.
  • За сутки 4 марта зафиксировали 910 новых случаев. Но в дальнейшем количество новых больных начало уменьшаться.

Украинская правда

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Темы: Киевкоронавирус
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