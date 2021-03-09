COVID в Киеве: количество новых больных снижается
За сутки 8 марта в столице зарегистрировали 201 новый случай коронавируса, количество новых больных COVID снижается несколько дней подряд.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram
Прямая речь: "За прошедшие сутки в Киеве обнаружили 201 случай заболевания коронавирусом. Умерли 7 человек".
Детали: Среди новых больных 95 женщин в возрасте от 21 до 90 лет, 87 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет, 7 девочек от 2 до 16 лет и 12 мальчиков от 8 месяцев до 17 лет.
37 человек госпитализировали.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (73), Деснянском (37) и в Шевченковском (24) районах.
По состоянию на 9 марта в столице уже 142 517 подтвержденных случаев заболевания COVID. За период пандемии умерли 2792 больных. Преодолели вирус 96 330 жителей Киева.
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Предыстория:
- За сутки 3 марта в столице лабораторно подтвердили 868 новых случаев заболевания коронавирусом – это было самое большое количество больных за сутки с 12 января.
- За сутки 4 марта зафиксировали 910 новых случаев. Но в дальнейшем количество новых больных начало уменьшаться.