В Киеве скачок больных COVID
За сутки 3 марта в столице лабораторно подтвердили 868 новых случаев заболевания коронавирусом – это самое большое количество больных за сутки с 12 января.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram
Прямая речь: "Плюс 868 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом и 21 летальный случай от вируса".
Детали: Среди новых больных 464 женщины в возрасте от 18 до 89 лет, 359 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет, 26 девочек в возрасте от 3 до 17 лет и 19 мальчиков от 3 до 16 лет.
108 человек госпитализированы.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (183), Оболонском (130) и Деснянском (116) районах.
Всего по состоянию на 4 марта в Киеве зарегистрировали уже 140 006 больных COVID. Вирус унес жизни 2718 человек. В то же время 95 695 больных смогли преодолеть недуг, из них 310 за минувшие сутки.
Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире
Украинцы живут так, будто коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно
История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране
Предыстория:
- За сутки 2 марта в столице 25 человек умерли от COVID – это наибольшее количество с 12 января.
- За сутки 3 марта в Украине обнаружили 10 057 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 3 271 больного, умерли 194 пациентов, выздоровели 4 837 человек.