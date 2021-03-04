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В Киеве скачок больных COVID

Четверг, 4 марта 2021, 10:55
Фото КГГА

За сутки 3 марта в столице лабораторно подтвердили 868 новых случаев заболевания коронавирусом – это самое большое количество больных за сутки с 12 января.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "Плюс 868 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом и 21 летальный случай от вируса".

Детали: Среди новых больных 464 женщины в возрасте от 18 до 89 лет, 359 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет, 26 девочек в возрасте от 3 до 17 лет и 19 мальчиков от 3 до 16 лет.

108 человек госпитализированы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (183), Оболонском (130) и Деснянском (116) районах.

Всего по состоянию на 4 марта в Киеве зарегистрировали уже 140 006 больных COVID. Вирус унес жизни 2718 человек. В то же время 95 695 больных смогли преодолеть недуг, из них 310 за минувшие сутки.

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Предыстория: 

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус


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