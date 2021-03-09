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Зеленский анонсировал начало работы центра противодействия дезинформации

Вторник, 9 марта 2021, 11:16

Президент Владимир Зеленский заявляет, что в Украине в ближайшее время заработает центр противодействия дезинформации.

Источник: Зеленский, выступая на форуме "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм"

Прямая речь: "В Организации объединенных наций я выступил с инициативой создать в Украине центр противодействия дезинформации. В ближайшее время он начнет свою работу и в будущем ljk;ty стать международным хабом противодействия дезинформации и противодействия пропаганде во всем мире".

Детали: Президент напомнил, что сейчас Украина находится на передовой, в частности, борьбы с пропагандой. Зеленский вспомнил и фейки государства-агрессора о "распятом мальчике", "поездах фашистов-карателей" и "нас там нет". Он отметил важность информационной гигиены и борьбы с фейками и враждебной пропагандой.

Также глава государства выступил за введение уроков медиаграмотности в школьной программе.

Предыстория:

Валентина Романенко, УП
Темы: Зеленский


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