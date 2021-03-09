Зеленский анонсировал начало работы центра противодействия дезинформации
Президент Владимир Зеленский заявляет, что в Украине в ближайшее время заработает центр противодействия дезинформации.
Источник: Зеленский, выступая на форуме "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм"
Прямая речь: "В Организации объединенных наций я выступил с инициативой создать в Украине центр противодействия дезинформации. В ближайшее время он начнет свою работу и в будущем ljk;ty стать международным хабом противодействия дезинформации и противодействия пропаганде во всем мире".
Детали: Президент напомнил, что сейчас Украина находится на передовой, в частности, борьбы с пропагандой. Зеленский вспомнил и фейки государства-агрессора о "распятом мальчике", "поездах фашистов-карателей" и "нас там нет". Он отметил важность информационной гигиены и борьбы с фейками и враждебной пропагандой.
Также глава государства выступил за введение уроков медиаграмотности в школьной программе.
Предыстория:
- В сентябре 2020 года президент Владимир Зеленский выступил на дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Там он заявил, что вопросы безопасности механизмы Совета Безопасности ООН требуют совершенствования, чтобы ее члены (Россия) не злоупотребляли правом вето, одновременно нарушая суверенитет Украины.
- Во время выступления Зеленский также предложил создать в Киеве штаб-квартиру международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде.