Президент предлагает создать в Киеве штаб-квартиру по противодействию дезинформации
Четверг, 24 сентября 2020, 00:40
Президент Владимир Зеленский предложил создать в Киеве штаб-квартиру международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде.
Источник: Зеленский во время выступления на общих дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Детали: Глава государства считает, что Украина может стать инициатором создания такой организации, так как имеет опыт в борьбе с информационными атаками.
"Украина как одно из государств, которое с 2014-го активно противодействует пропаганде и информационным атакам, готова инициировать создание в Киеве штаб-квартиры международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде", – сказал Зеленский.
Напомним:
- Президент Владимир Зеленский выступил на общих дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Там он заявили, что механизмы Совета Безопасности ООН требуют совершенствования, чтобы ее члены (Россия) не злоупотребляли правом вето, одновременно нарушая суверенитет Украины.
- Кроме того,Зеленский пригласил друзей Украины к участию в создании международной Крымской платформы по деоккупации полуострова и поддержать обновленную резолюцию по ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму.
Украинская правда