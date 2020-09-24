Президент предлагает создать в Киеве штаб-квартиру по противодействию дезинформации

Президент Владимир Зеленский предложил создать в Киеве штаб-квартиру международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде.

Источник: Зеленский во время выступления на общих дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Детали: Глава государства считает, что Украина может стать инициатором создания такой организации, так как имеет опыт в борьбе с информационными атаками.

"Украина как одно из государств, которое с 2014-го активно противодействует пропаганде и информационным атакам, готова инициировать создание в Киеве штаб-квартиры международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде", – сказал Зеленский.

Напомним: