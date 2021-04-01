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ОИК № 87 окружили спецназовцы. В СБУ объясняют "угрозой дестабилизации"

Четверг, 1 апреля 2021, 13:25
ОИК № 87 окружили спецназовцы. В СБУ объясняют угрозой дестабилизации

Помещение окружной избирательной комиссии № 87 в Надворной на Франковщине окружили спецназовцы.

Источник: движение "Чесно", пресс-служба СБУ в комментарии УП

Детали: Наблюдатели общественного движения зафиксировали, что около 6 утра спецназовцы зашли в помещение. Всех, кто не имеет отношения к избирательному процессу, вывели из Дома культуры. Остались только члены УИК. В это время членов ОИК не было.

Дословно: "Напоминаем, заседание по закону непрерывное, но члены ОИК его прервали. Около 11:00 мы зафиксировали, что помещение ОИК окружили спецназовцы.

Кроме этого, здание окружили авто. Члены ОИК пришли в 11:30 и начали работу.

Кое-кто из членов ОИК сообщил движения "Честно", что в помещении были мешки с документацией, которую сдали члены УИК и оставляли на ночь в помещении Дома культуры. Сегодня, по словам членов ОИК, положение мешков изменилось".

UPD: В то же время в пресс-центре СБУ "Украинской правде" события в Надворной объяснили "мерами по недопущению попыток дестабилизации обстановки, нарушения общественного порядка и совершения правонарушений в ходе промежуточных выборов в Верховную Раду".

Дословно СБУ: "На протяжении последних суток в правоохранительные органы поступило 4 сообщения о заминировании и 3 сообщения о захвате заложников на объектах 87 ОВО.

Все эти сообщения были проверены и оказались ложными. По факту заведомо ложного сообщения об угрозе жизни и безопасности граждан будет открыто уголовное производство.

Такие события свидетельствуют о возможных попытках дестабилизировать ситуацию вокруг выборов на 87 ОВО. В связи с этим, СБУ принято решение совместно с органами Национальной полиции взять под охрану объекты 87 ОВО".

Что предшествовало: В ночь на 31 марта в Надворной, где сейчас по подсчету голосов за первое место конкурируют кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк и кандидат из сферы влияния Коломойского экс-директор туристического комплекса "Буковель" Александр Шевченко, отправился "десант" нардепов-"слуг". Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко в ночь на 1 апреля поднял целую бучу: цеплялся к журналистам и к Шевченко, добился его удаления из окружкома.

Украинская правда

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Темы: виборыИвано-Франковская областьСБУ
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