Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Слуга народа" Тищенко бушевал на 87 округе, где баллотируется Вирастюк

Четверг, 1 апреля 2021, 09:12
Слуга народа Тищенко бушевал на 87 округе, где баллотируется Вирастюк
"Чесно"

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко, который приехал с группой нардепов на 87-й округ, цеплялся к журналистам и к кандидату в нардепы от "За майбутнє" Александру Шевченко, добился его удаления из окружкома.

Источник: пост движения "Честно" в Facebook

Дословно: "День 5-й. 1 апреля, но почему-то не смешно. Героем этой ночи на Франковщине стал нардеп Николай Тищенко. Это глава десантной группы "Слуги народа", которую отправили для срыва подсчета голосов на ОИК №87. И он пока успешно справляется с этой позорной миссией. То, что он делал ночью на заседании избирательной комиссии, заслуживает отдельного внимания журналистов и общества".

Детали: По данным наблюдателей "Честно", сначала Тищенко путал Прикарпатье с Закарпатьем, а затем "решил, что он имеет право: требовать журналистские удостоверения, изымать их, проверять на подлинность, требовать паспорта, проводить обыск людей с целью поиска оружия", хотя это незаконно.

"Тищенко кричал, что он – народный депутат. Обвинял Шевченко в сепаратизме, требовал извинений и встать перед ним на колени", – заявляют в "Честно".

"Шевченко решили удалить с участка, хотя он не реагировал на провокации Тищенко, которые, вероятно, были рассчитаны на то, чтобы вывести кандидата из себя и его таки удалили... В отличие от Тищенко, Шевченко – субъект избирательного процесса и имеет право находиться на ОИК и контролировать процесс подсчета голосов", – добавили в движении.

 

Окружная избирательная комиссия должна возобновить работу в 11:00 и заседать без перерыва.

Предыстория:

  • 25 марта президент Владимир Зеленский, во время избирательной кампании в 87 округе, приглашал Василия Вирастюка на совещание о ходе вакцинации против COVID-19 и готовности медицинской системы Ивано-Франковской области к борьбе с эпидемией.
  • 28 марта в округе 87 в Ивано-Франковской области состоялись довыборы в Верховную Раду.
  • Несколько членов и председатель избирательной комиссии округа оставили место работы, что привело к потере комиссией кворума и невозможности продолжить подсчет голосов. Комиссия избрала новых главу и троих членов.
  • 30 марта народные депутаты "Слуги народа" отправились в Ивано-Франковскую область выяснить ситуацию с подсчетом голосов в 87 округе, потому что работа окружкома была временно приостановлена ​​якобы из-за исчезновения одного главы комиссии и промедлений нового.
  • 31 марта в "Слуге народа" сообщили, что на 14-ти избирательных участках округа №87 проведут пересчет голосов. По результатам обработки 70,94% протоколов, лидеры такие кандидат "Слуги народа" Василий Вирастюк (31,09%), Александр Шевченко из "За майбутнє" (28,99%), представитель "Свободы" Руслан Кошулинский (28,87%).
  • Кандидат от ВО "Свобода" Руслан Кошулинский требовал признать выборы недействительными и объявить перевыборы. Кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк тоже заявил о фальсификации и вбрасываниях со стороны своих оппонентов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: виборыВерховная РадаСлуга народаИвано-Франковская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
виборы
Премьер Польши подтвердил планы об одновременных выборах и референдуме по миграции
Россия может отложить "выборы" на оккупированных территориях, если ситуация ухудшится − ЦИК
Потенциальный кандидат в президенты США приехал в Украину и встретился с Зеленским
Последние новости
16:18
видеоПротестующие в Белграде начали блокаду движения
16:02
В Украине продолжает дешеветь автогаз продолжает дешеветь
15:54
15:50
Большие сети АЗС за выходные снизили цены на топливо
15:45
обновленоВ Криворожском районе воздушники сбили российскую ракету
15:33
Дело онлайн-казино: пытавшийся бежать фигурант задержан и взят под стражу
15:22
В России второй раз заочно "арестовали" Буданова
15:21
Зеленский назначил в АМКУ еще одного представителя Донеччины
15:11
Как хорошо вы знаете древние украинские колядки?
15:10
Россияне собираются в Африку: вербовать людей на войну с Украиной
Все новости...
Реклама: