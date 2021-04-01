"Слуга народа" Тищенко бушевал на 87 округе, где баллотируется Вирастюк

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко, который приехал с группой нардепов на 87-й округ, цеплялся к журналистам и к кандидату в нардепы от "За майбутнє" Александру Шевченко, добился его удаления из окружкома.

Источник: пост движения "Честно" в Facebook

Дословно: "День 5-й. 1 апреля, но почему-то не смешно. Героем этой ночи на Франковщине стал нардеп Николай Тищенко. Это глава десантной группы "Слуги народа", которую отправили для срыва подсчета голосов на ОИК №87. И он пока успешно справляется с этой позорной миссией. То, что он делал ночью на заседании избирательной комиссии, заслуживает отдельного внимания журналистов и общества".

Детали: По данным наблюдателей "Честно", сначала Тищенко путал Прикарпатье с Закарпатьем, а затем "решил, что он имеет право: требовать журналистские удостоверения, изымать их, проверять на подлинность, требовать паспорта, проводить обыск людей с целью поиска оружия", хотя это незаконно.

"Тищенко кричал, что он – народный депутат. Обвинял Шевченко в сепаратизме, требовал извинений и встать перед ним на колени", – заявляют в "Честно".

"Шевченко решили удалить с участка, хотя он не реагировал на провокации Тищенко, которые, вероятно, были рассчитаны на то, чтобы вывести кандидата из себя и его таки удалили... В отличие от Тищенко, Шевченко – субъект избирательного процесса и имеет право находиться на ОИК и контролировать процесс подсчета голосов", – добавили в движении.

Окружная избирательная комиссия должна возобновить работу в 11:00 и заседать без перерыва.

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