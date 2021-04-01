"Слуга народа" Тищенко бушевал на 87 округе, где баллотируется Вирастюк
Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко, который приехал с группой нардепов на 87-й округ, цеплялся к журналистам и к кандидату в нардепы от "За майбутнє" Александру Шевченко, добился его удаления из окружкома.
Источник: пост движения "Честно" в Facebook
Дословно: "День 5-й. 1 апреля, но почему-то не смешно. Героем этой ночи на Франковщине стал нардеп Николай Тищенко. Это глава десантной группы "Слуги народа", которую отправили для срыва подсчета голосов на ОИК №87. И он пока успешно справляется с этой позорной миссией. То, что он делал ночью на заседании избирательной комиссии, заслуживает отдельного внимания журналистов и общества".
Детали: По данным наблюдателей "Честно", сначала Тищенко путал Прикарпатье с Закарпатьем, а затем "решил, что он имеет право: требовать журналистские удостоверения, изымать их, проверять на подлинность, требовать паспорта, проводить обыск людей с целью поиска оружия", хотя это незаконно.
"Тищенко кричал, что он – народный депутат. Обвинял Шевченко в сепаратизме, требовал извинений и встать перед ним на колени", – заявляют в "Честно".
"Шевченко решили удалить с участка, хотя он не реагировал на провокации Тищенко, которые, вероятно, были рассчитаны на то, чтобы вывести кандидата из себя и его таки удалили... В отличие от Тищенко, Шевченко – субъект избирательного процесса и имеет право находиться на ОИК и контролировать процесс подсчета голосов", – добавили в движении.
Окружная избирательная комиссия должна возобновить работу в 11:00 и заседать без перерыва.
Предыстория:
- 25 марта президент Владимир Зеленский, во время избирательной кампании в 87 округе, приглашал Василия Вирастюка на совещание о ходе вакцинации против COVID-19 и готовности медицинской системы Ивано-Франковской области к борьбе с эпидемией.
- 28 марта в округе 87 в Ивано-Франковской области состоялись довыборы в Верховную Раду.
- Несколько членов и председатель избирательной комиссии округа оставили место работы, что привело к потере комиссией кворума и невозможности продолжить подсчет голосов. Комиссия избрала новых главу и троих членов.
- 30 марта народные депутаты "Слуги народа" отправились в Ивано-Франковскую область выяснить ситуацию с подсчетом голосов в 87 округе, потому что работа окружкома была временно приостановлена якобы из-за исчезновения одного главы комиссии и промедлений нового.
- Кандидат от ВО "Свобода" Руслан Кошулинский на довыборах в Верховную Раду в округе №87 требует признать выборы недействительными и объявить перевыборы.