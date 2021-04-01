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Войска США пришли в полную боеготовность из-за событий на Донбассе – СМИ

Четверг, 1 апреля 2021, 14:56
Войска США пришли в полную боеготовность из-за событий на Донбассе – СМИ

Европейское командование вооруженных сил США привело войска в боевую готовность самого высокого уровня после того, как оккупанты на Донбассе нарушили режим прекращения огня и убили четырех украинских военных, и Россия начала стягивать войска к границе с Украиной.

Источник: Politico и New York Times со ссылкой на американских военных чиновников, Liga.net

Дословно: "Пентагон насторожился тем, как Россия на этой неделе активизирует свою деятельность в Восточной Европе и Арктике, бросая новый вызов молодой администрации Байдена".

Детали: В частности, ответственный за оборону США генерал Глен Ван Херк отмечает всплеск российской агрессии и указывает на стремление Москвы "восстановить свое влияние на мировой арене".

Кроме того, как сообщается, на прошлой неделе Европейское командование американской армии в ответ на развертывание дополнительных российских войск повысило уровень наблюдения с "возможного кризиса" до "потенциального неминуемого кризиса" - самого высокого уровня.

При этом некоторые официальные лица считают, что Россия в основном бряцает оружием и на самом деле не намерена идти в бой. Другие, наоборот, полагают, что планы Путина туманны и операция, якобы направленная на проверку нового американского президента, может быстро перерасти "в нечто более зловещее".

Предыстория: 26 марта на Донбассе из-за обстрела оккупантов в районе поселка Шумы погибло 4 украинских военнослужащих, еще 2 получили ранения.

По информации главнокомандующего Вооруженных сил Руслана Хомчака, в последнее время под видом подготовки к предстоящим военным учениям "Запад 2021" Россия стягивают войска к границе с Украиной - в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым.

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Темы: СШАДонбассРосcияармия
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