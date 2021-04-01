Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Войска США пришли в полную боеготовность из-за событий на Донбассе – СМИ

Четверг, 1 апреля 2021, 14:56

Европейское командование вооруженных сил США привело войска в боевую готовность самого высокого уровня после того, как оккупанты на Донбассе нарушили режим прекращения огня и убили четырех украинских военных, и Россия начала стягивать войска к границе с Украиной.

Источник: Politico и New York Times со ссылкой на американских военных чиновников, Liga.net

Дословно: "Пентагон насторожился тем, как Россия на этой неделе активизирует свою деятельность в Восточной Европе и Арктике, бросая новый вызов молодой администрации Байдена".

Детали: В частности, ответственный за оборону США генерал Глен Ван Херк отмечает всплеск российской агрессии и указывает на стремление Москвы "восстановить свое влияние на мировой арене".

Кроме того, как сообщается, на прошлой неделе Европейское командование американской армии в ответ на развертывание дополнительных российских войск повысило уровень наблюдения с "возможного кризиса" до "потенциального неминуемого кризиса" - самого высокого уровня.

При этом некоторые официальные лица считают, что Россия в основном бряцает оружием и на самом деле не намерена идти в бой. Другие, наоборот, полагают, что планы Путина туманны и операция, якобы направленная на проверку нового американского президента, может быстро перерасти "в нечто более зловещее".

Предыстория: 26 марта на Донбассе из-за обстрела оккупантов в районе поселка Шумы погибло 4 украинских военнослужащих, еще 2 получили ранения.

По информации главнокомандующего Вооруженных сил Руслана Хомчака, в последнее время под видом подготовки к предстоящим военным учениям "Запад 2021" Россия стягивают войска к границе с Украиной - в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым.

Темы: СШАДонбассРосcияармия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Войска США пришли в полную боеготовность из-за событий на Донбассе – СМИ

Наличие пропусков в столичное метро будет проверять полиция

В Польше новый рекорд заражений коронавирусом и снова более 600 умерших

фото, обновленоОИК № 87 окружили спецназовцы. В СБУ объясняют "угрозой дестабилизации"

Председатель Верховного суда задекларировала похищенные у нее десятки тысяч долларов и евро

COVID-19: только одна область в Украине остается "желтой"

Все новости...
США
Байден-младший написал мемуары: вспомнил и об Украине
Блинкен и Кулеба снова поговорили: США обещают поддержку Украине
Штаты возобновили санкции против девяти белорусских компаний
Последние новости
16:32
фотоВ районе ООС провели учения танковых резервов
16:27
Карантин в столице могут продлить и после 16 апреля – КГГА
16:25
После двухнедельного перерыва 2 апреля СНБО снова будет заседать - источники
16:24
1 апреляСоциология: Янукович – лидер роста рейтинга по итогам марта
16:22
Седлецкая выиграла в ЕСПЧ дело в отношении конфликта с ГПУ
16:04
Лавров: Конфронтация между Россией и Западом достигла дна, возникает риск
15:57
Елизавета II пошутила о преследовании российских истребителей британскими
15:48
Госбюджет получил почти миллиард от приватизации за первый квартал
15:48
Ткаченко: Украинца Гоголя принудительно записали в россияне
15:41
Криптовалюта принесла лидеру "Голоса" вдвое больше, чем работа в Раде
Все новости...