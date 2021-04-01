После двухнедельного перерыва 2 апреля СНБО снова будет заседать - источники

Совет национальной безопасности и обороны проведет заседание 2 апреля.

Источник: информированные собеседники УП, осведомленные относительно вопроса подготовки заседания

Детали: Независимые друг от друга источники подтвердили "Украинской правде", что в эту пятницу во второй половине дня состоится заседание СНБО.

По состоянию на сейчас, время и повестка дня еще определяются.

Что было ранее: В пятницу 26 марта Совет национальной безопасности и обороны не заседал.

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее отмечал, что заседание Совета собирают раз или два раза в месяц, когда есть необходимость обсудить насущные вопросы. В плановом режиме, пятница - день Совета нацбезопасности и обороны. Предыдущие заседания СНБО имели место 19 и 11 марта, на них вводились санкции. Данилов также просил журналистов "не делать китч из заседаний СНБО".