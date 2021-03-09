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Данилов назвал дату нового заседания СНБО и попросил журналистов не делать китч

Вторник, 9 марта 2021, 12:54

В пятницу 12 марта пройдет очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов на пресс-конференции в рамках форума "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм"

Прямая речь: "На прошлой неделе мы с президентом согласовали те вопросы, которые будут рассматриваться в эту пятницу на заседании. Я хочу, чтобы вы не делали какой-то китч, я извиняюсь, из заседаний СНБО. У нас в плановом режиме, пятница - это день Совета нацбезопасности и обороны, и мы раз или два раза в месяц при необходимости собираем заседание и проговариваем вопросы, важные для страны".

Детали: Данилов отметил, что президент, как глава СНБО, формирует повестку дня, аппарат Совета помогает с документальным сопровождением, в СНБО входят 20 человек, и в зависимости от того, как они голосуют, принимаются те или иные решения.

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Предыстория: 

Валентина Романенко, УП
Темы: СНБО


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