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Россия готовит масштабные провокации и может ввести боевиков вглубь Украины – разведка

Четверг, 1 апреля 2021, 17:09

По информации ГУР МО Украины, Российская Федерация завершает подготовку комплекса мероприятий, цель которого побуждения нашего государства на военный ответ на враждебные действия оккупантов на линии соприкосновения сторон на востоке Украины.

Источник: ГУР Минобороны

Дословно: "Россия также планирует расширить российское военное присутствие на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР" за счет введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, мотивируя это необходимостью защиты в самопровозглашённых республиках российских граждан (на самом деле - граждан Украины, которым принудительно в течение последних лет выдавали паспорта РФ).

Кроме того, не исключается попытка продвижения российских оккупационных войск вглубь территории Украины.

Также известно, что российские дипломатические представительства за рубежом и средства массовой информации получили задание быть готовыми к освещению и разъяснению мировому сообществу информации о якобы агрессивных действий ВС Украины и "миротворческих" мероприятий РФ в ответ".

Напомним: Главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак сообщил, что под видом подготовки к предстоящим военным учениям "Запад 2021" Россия стягивает войска к границе с Украиной - в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым.

1 апреля СМИ сообщили, что Европейское командование вооруженных сил США привело войска в боевую готовность самого высокого уровня после того, как оккупанты на Донбассе нарушили режим прекращения огня и убили четырех украинских военных, и Россия начала стягивать войска к границе с Украиной.

Украинская правда
Темы: разведкаДонбассвойнаРосcияоккупация


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