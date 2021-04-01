В Кремле заявили, что имеют право перемещать войска в пределах страны

В России считают, что имеют право перемещать войска в пределах страны, как они того хотят. Ранее в ВСУ заявили, что Кремль стягивает войска к украинской границе.

Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цитирует "Интерфакс-Россия"

Прямая речь: "Российская Федерация перемещает войска в пределах своей территории по своему усмотрению, это не должно никого беспокоить, это ни для кого не представляет никакой угрозы".

Детали: По словам представителя Путина, Россия таким образом пытается заниматься безопасностью своих границ от НАТО, других объединений и стран.

Песков раз традиционно возразил присутствие российских войск в Донбассе.

Что предшествовало: По информации главнокомандующего Вооруженных сил Руслана Хомчака, в последнее время под видом подготовки к предстоящим военным учениям "Запад 2021" Россия стягивают войска к границе с Украиной - в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым.