Новый обстрел возле Шумов: оккупанты ранили бойца

В пригороде поселка Шумы, что в Донецкой, боевики вновь обстреляли украинских военных из автоматических гранатометов. Один боец ​​Объединенных сил получил ранение.

Источник: штаб операции Объединенных сил в Facebook

Детали: Защитника доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается медицинская помощь. Состояние раненого - удовлетворительное.

Всего за текущие сутки, 1 апреля, было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ.

В частности, неподалеку от Старогнатовки и Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска обстреливали позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вблизи Светлодарского, Луганского и Золотого-4 захватчики обстреливали наши позиции из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Предыстория: 26 марта из-за обстрела со стороны оккупантов в районе поселка Шумы погибло 4 украинских военнослужащих, еще 2 получили ранения.