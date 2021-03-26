На Донбассе обострение: погибли 4 военных

На Донбассе из-за обстрела оккупантов в районе поселка Шумы погибло 4 украинских военнослужащих, еще 2 получили ранения.

Источник: пресс-служба ООС, журналисты Юрий Бутусов и Андрей Цаплиенко в FB

Дословно: "26 марта вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников недалеко от населенного пункта Шумы.

В результате обстрела, четверо военнослужащих из состава Объединенных сил погибли, двое получили ранения".

Детали: Раненых воинов доставили в лечебное учреждение.

На обстрел оккупантов украинские защитники открыли огонь.

О действиях боевиков сообщили представителям ОБСЕ.

Отмечается, что оккупанты совершили обстрел из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.