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В Украине запустили систему аэромедицинской эвакуации

Четверг, 1 апреля 2021, 22:32

Министр внутренних дел Украины сообщил, что 1 апреля на Львовщине на постоянное дежурство заступила бригада Авиационной системы МВД - кроме летного состава, на пункте постоянно будут дежурить медики.

Источник: МВД

Детали: По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, вертолетами и самолетами Системы авиационной безопасности МВД будут управлять пилоты, которые уже прошли или сейчас проходят соответствующую подготовку.

Одна из основных задач такой системы - медицинская помощь, чтобы из точки А в точку Б можно было смело доставить или больного, или команду врачей, орган для трансплантации.

Прямая речь Авакова: "На Львовщине в рамках Единого аэромедицинской пространства стал на дежурство вертолет ЕС-145 с медицинским модулем, который экстренно помогать населению шести западных областей.  В состав входит экипаж и медицинская бригада. Дальше - Киевщина и вся Украина".

 

Справка: В Украине будут работать 15 пунктов постоянного базирования Системы авиационной безопасности.  Во всех этих 15 точках будет дежурить летная смена бригады медиков. Они будут в постоянной боевой готовности вылететь на выполнение задания.  Один пункт базирования будет перекрывать расстояние в 350 километров.

Что предшествовало: В феврале министр внутренних дел Арсен Аваков анонсировал запуск двух масштабных проектов - системы аэромедицинской эвакуации и реформирование гидрометеорологической службы ГСЧС.

Украинская правда
Темы: МВДмедицина


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