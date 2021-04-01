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Представительство Зеленского обратилось в СБУ и ГПСУ относительно гастролей российского комика

Четверг, 1 апреля 2021, 23:29

Представительство президента в Крыму и Севастополе обратилось к Государственной пограничной службе и СБУ относительно российского комедийного артиста Ивана Абрамова, который посещал аннексирован Крым в обход украинского законодательства и собрался на гастроли в мае в Украину.

Источник: представительство президента в АРК

Детали: Отмечается, что в течение мая Абрамов планирует гастроли в Киеве, Одессе, Харькове и Днепре.

По результатам мониторинга представительством обнаружено, что Абрамов в августе 2019 незаконно посещал временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым, нарушая действующий порядок пересечения административной границы с временно оккупированным полуостровом, утвержденный постановлением Кабинета министров № 367 от 4 июня 2015 года.

В открытых источниках информации имеющиеся сведения о сольный концерт Ивана Абрамова в Симферополе, который состоялся 11 августа 2019 в так называемом "Государственном академическом музыкальном театре Республики Крым".

В связи с нарушением Абрамовым правил пересечения административной границы при въезде в временно оккупированной территории Автономной Республики Крым в 2019 году, Представительство обратилось в ГНСУ и СБУ с просьбой учесть предоставленные сведения при прохождении нарушителем пограничного контроля и вынесения соответствующего решения по Абрамова.

Украинская правда
Темы: РосcияоккупацияКрымСБУПограничная служба


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