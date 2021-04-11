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Зеленский и Эрдоган договорились о шагах, что приблизят подписание соглашения о ЗСТ

Воскресенье, 11 апреля 2021, 10:29

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились об "аудите" спорных вопросов будущего соглашения о зоне свободной торговле между странами, что должно открыть путь к его подписанию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в коммюнике, обнародованном Офисом президента Украины по итогам встречи лидеров в Стамбуле.

Владимир Зеленский сказал, что соглашение о свободной торговле между странами может существенно нарастить ее объемы, однако "это ответственный шаг и он должен быть сделан в соответствии с национальными интересами каждой из сторон".

Он отметил, что стороны договорились о проведении предметного аудита всех спорных моментов для поиска взаимного компромисса, что откроет путь к подписанию этого документа.

Президент Турции выразил надежду, что соглашение будет подписано как можно скорее и это позволит увеличить объем торговли до 10 млрд долларов.

Напомним, 10 апреля Владимир Зеленский совершил визит в Турцию.

Встреча президентов проходила во дворце Хубер в Стамбуле в закрытом режиме без прессы. После нее состоялось девятое заседание Стратегического совета высокого уровня.

Читайте также: Принуждение к свободной торговле: чем опасен прорыв в переговорах о ЗСТ с Турцией.

Об итогах октябрьского визита Зеленского в Турцию читайте в статье: Без свободной торговли, но контрактам в защитники: о чем договорился Зеленский в Стамбуле.

Темы: ЭрдоганЗеленскийторговляТурция


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