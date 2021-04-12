В Иране произошел мощный взрыв на ядерном объекте — СМИ

В воскресенье на иранском объекте по обогащению урана в Нетензе произошел сбой в электроснабжении - он, вероятно, был вызван спланированным взрывом.

Источник: The New York Times, BBC

Детали: Два сотрудника разведки заявили, что сильный взрыв полностью разрушил независимую и хорошо защищенную внутреннюю энергосистему. Она питает подземные центрифуги, обогащающие уран. Центрифуги - это устройства, необходимые для производства обогащенного урана, который можно использовать для изготовления реакторного топлива, а также ядерного оружия.

В субботу президент Ирана Хасан Рухани торжественно открыл новые центрифуги в Нетензе.

В NYT отмечают, что взрыв нанес серьезный удар по способности Ирана обогащать уран. Для восстановления производства в Нетензе может потребоваться не менее девяти месяцев.

Израильские СМИ со ссылкой на источники в разведке сообщали, что событие в Нетензе было результатом израильской кибератаки. Израиль отказался подтвердить или опровергнуть любую ответственность.

Сообщается, что взрыв в Нетензе произошел через неделю после того, как США и Иран приняли участие в переговорах в Вене, направленных на возрождение ядерной сделки 2015 года.

Напомним: