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В Иране произошел мощный взрыв на ядерном объекте — СМИ

Понедельник, 12 апреля 2021, 06:43
reuters

В воскресенье на иранском объекте по обогащению урана в Нетензе произошел сбой в электроснабжении - он, вероятно, был вызван спланированным взрывом.

Источник: The New York Times, BBC

Детали: Два сотрудника разведки заявили, что сильный взрыв полностью разрушил независимую и хорошо защищенную внутреннюю энергосистему. Она питает подземные центрифуги, обогащающие уран. Центрифуги - это устройства, необходимые для производства обогащенного урана, который можно использовать для изготовления реакторного топлива, а также ядерного оружия.

В субботу президент Ирана Хасан Рухани торжественно открыл новые центрифуги в Нетензе.

В NYT отмечают, что взрыв нанес серьезный удар по способности Ирана обогащать уран. Для восстановления производства в Нетензе может потребоваться не менее девяти месяцев.

Израильские СМИ со ссылкой на источники в разведке сообщали, что событие в Нетензе было результатом израильской кибератаки. Израиль отказался подтвердить или опровергнуть любую ответственность.

Сообщается, что взрыв в Нетензе произошел через неделю после того, как США и Иран приняли участие в переговорах в Вене, направленных на возрождение ядерной сделки 2015 года.

Напомним:

  • Иранское ядерное соглашение было подписано в 2015 году между Ираном и Группой 5+1 (постоянными членами Совета безопасности ООН - США, Великобританией, Россией, Францией и Китаем - плюс Германией) и ЕС.
  • Соглашение требовало от Тегерана ограничиться производством низкообогащенного урана, пригодного только для гражданских целей, в обмен на снятие международных санкций.
  • Уровень обогащения урана в иранских программах не должен превышать 3,67% - этого достаточно для мирного использования в энергетике, но мало для ядерной бомбы.
  • При президентстве Дональда Трампа США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки. В Тегеране заявили, что больше не чувствуют себя связанными обязательствами.

Темы: Иранвзрыв


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