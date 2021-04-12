В Словакии опровергли российский фейк о стягивании войск к Украине из-за НАТО

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок заявил, что объяснения Россией наращивания своего военного присутствия у границ Украины "учениями НАТО" не соответствует действительности.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Хочу ответить на дезинформацию о том, что Россия реагирует на учения НАТО. Нет, учений НАТО не происходит. Я подтверждаю, что проходят учения (войск) группы государств, которые, впрочем, являются прозрачными, и анонсированы заранее должным образом и со строгим соблюдением согласованных процедур . Каждый может найти эту информацию в сети - они называются DEFENDER-Europe 21. Мы не участвуем в них, в отличие от наших соседей Польши и Венгрии, например. Поэтому мы опровергаем дезинформацию о том, что Россия реагирует на эти военные передвижения", - пишет Иван Корчок.

Dnes som mal na pôde Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť príležitosť hovoriť o situácii na Ukrajine 🇺🇦.... Опубліковано Ivan Korčok Понеділок, 12 квітня 2021 р.

Он отметил, что Словакию не может не беспокоить скопление сил РФ на границе ее соседа в масштабах больших, чем до 2014 года, тем более, когда цель таких действий именно сейчас остается неясной.

Иван Корчок отметил, что передвижения войск страны в пределах собственной территории безусловно является ее суверенным правом, но это должно происходить таким образом, чтобы международное сообщество не имело сомнений, что эти действия не представляют угрозы ни для кого. Он выразил сожаление, что Россия отказывается принять участие в консультациях в рамках Венского документа ОБСЕ, предусмотренного именно для таких случаев.

"1989 год положил конец временам, когда судьбы стран и их принадлежности/членства решилась не гражданами каждой конкретной европейской страны. Поэтому Словакия уважает стремление Украины сотрудничать с ЕС и НАТО", - добавил он.

Напомним, ранее спикер Европейской службы внешних действий заявил, что ЕС поддерживает шаги Украины на фоне напряженности на Донбассе и у украинских границ и призывает Россию воздержаться от шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия столкнется с "ценой и последствиями" в случае усиления агрессии против Украины.