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Кремль ответил, связано ли ограничение авиарейсов в Турцию с Украиной

Вторник, 13 апреля 2021, 15:33

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ограничения Россией пассажирского авиасообщения с Турцией не имеет политической подоплеки и связано исключительно со вспышкой заболеваемости коронавирусом.

Об этом Песков сказал во вторник во время общения с журналистами, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское государственное агентство ТАСС.

"Нет, не имеет", - ответил Песков на вопрос, имеют ли эти ограничения политическую подоплеку, в том числе связаны ли они с заявлениями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в отношении Украины.

"Ситуация носит исключительно эпидемиологический характер и связана с довольно резкой вспышкой заболеваемости в Турции", - сказал Песков.

Как сообщалось, Россия с 15 апреля до 1 июня приостанавливает регулярные и чартерные авиарейсы в Турцию. Решение объяснили ситуацией с коронавирусом. В конце недели в Турции зарегистрировали новый максимум заражений в сутки - более 55 000.

В то же время в эти выходные президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

После встречи Эрдоган заявил, что выступает против нарастания напряжения в Черноморском регионе, и подтвердил поддержку Турцией территориальной целостности и суверенитета Украины и инициативы "Крымской платформы".

Он сказал, что Турция готова оказать любую поддержку, чтобы снизить нарастающую в последнее время напряженность.

Темы: ТурцияРосcияУкраина


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