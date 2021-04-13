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Байден предлагает Путину встречу в третьей стране для разговора об Украине

Вторник, 13 апреля 2021, 20:09

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным предложил ему провести саммит для обсуждения актуальных вопросов в общей сфере интересов России и США.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в коммюнике Белого дома по итогам разговора.

Такую встречу Байден предложил провести "в последующие месяцы" на территории третьей страны.

"Президент Байден подтвердил свое стремление развивать стабильные и предсказуемые отношения с Россией в соответствии с интересами США, и предложил провести саммит в третьей стране в последующие месяцы, чтобы обсудить весь спектр вопросов, стоящих перед США и Россией", - отмечают в нем.

Как уже сообщалось, в разговоре Байден призвал Путина снизить напряжение на границе с Украиной и подчеркнул непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины.

Также отмечается, что во время разговора обсуждались ряд региональных и глобальных вопросов, в том числе намерение США и России продолжить диалог о стратегической стабильности по ряду вопросов контроля над вооружениями и проблем безопасности, основываясь на продлении срока действия нового Договора о сокращении ядерного оружия.



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