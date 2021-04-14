В Болгарии суд встал на сторону чиновника, который назвал патриарха РПЦ Кирилла агентом КГБ

Болгарский суд признал, что визит патриарха Русской православной церкви Кирилла в Болгарию в 2018 году фактически был визитом политика, а не священнослужителя, и не увидел клеветы в словах тогдашнего вице-премьер-министра Болгарии Валерия Симеонова, который назвал Кирилла агентом КГБ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет "Балканский обозреватель".

Такое решение принял Софийский районный суд от 17 марта, о нем болгарские СМИ сообщили только вчера.

3 марта 2018 года в Болгарии отмечали 140 годовщину Сан-Стефанского мирного договора. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов выразил благодарность всем народам, которые помогали Болгарии 140 лет назад.

В частности, письма со словами благодарности за освобождение Болгарии во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов были направлены правительствам Польши, Румынии, Черногории, Молдовы, Финляндии, Украины - в знак благодарности нациям, представители которых погибли за свободу Болгарии. По случаю праздника состоялся парад, на котором президент Болгарии Румен Радев также выразил благодарность всем народам, боровшимся с Османской империей.

Московский патриарх Кирилл в ответ раскритиковал выступление болгарского президента, подчеркнув, что Болгария должна благодарить только Россию.

На высказанное Кириллом недовольство позицией болгарской власти в эфире болгарского телевидения резко отреагировал Валерий Симеонов.

Он заявил, что патриарх Кирилл известен как "сигаретный митрополит России".

"Начиная с 1996 года, он имеет 14 млрд с импорта безакцизных сигарет. Этот хитрец безакцизным сигарет на 14 млрд долларов импортировал и на 4 миллиарда вина для нужд церкви, опять же без акцизов. Он имеет частный самолет, виллу в Швейцарии. Его часы стоят 30 000. И он еще осмелился вершить правосудие над болгарским президентом ", - сказал Симеонов.

Он также назвал Кирилла "агентом Михайловым" из советского КГБ.

"Доказано, второсортный советский агент из КГБ. Тот самый, который сказал, что права человека - это новая ересь. И он еще осмелился вершить правосудие над болгарским президентом. И этот хитрец мне что-то говорит?", - заявил Симеонов.

В суде Симеонов разъяснил, что его поведение не могло нанести противоправный вред, поскольку это был комментарий к поведению представителя иностранного государства и его высказываниям не как духовного и религиозного лидера, а как главы иностранной делегации, при этом критическая оценка его мотивов и проявлений с политическими вопросами была сделана Симеоновым в качестве представителя правительства Республики Болгария.

Он заявил, что истец не имел полномочий защищать иностранные субъективные права, кроме того, не обсуждались интересы русской православной общины, а также догмы религии и канонические споры, а его утверждение является частью публичной дискуссии по важному для общественности вопросу, и в этом случае право на выражение мнения имеет преимущество над беспокойством отдельных граждан по этой теме.

Истцом в деле был Эмил Миланов - генерал запаса Министерства внутренних дел Болгарии, лидер пророссийской общественной организации "Международная славянская община - Перун-2000", секретарь Движения "Русофилы", а также председатель политической партии "Возрождение Болгарии".

Суд отверг обвинения и постановил взыскать с заявителя 150 левов (около 75 евро) судебных издержек.