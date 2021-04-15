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Глава Еврокомиссии столкнулась с обвинениями в Брюсселе после отказа Зеленскому

Четверг, 15 апреля 2021, 12:41

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отказалась от приглашения президента Украины Владимира Зеленского посетить празднование 30-й годовщины независимости Украины в Киеве и столкнулась с обвинениями в нарушении протокола и недостаточной поддержке Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в материале Politico.

Президент Владимир Зеленский написал фон дер Ляйен, пригласив ее в Киев для участия в праздновании 30-летия независимости Украины, а также в инаугурационном саммите "Крымской платформы".

Однако в ответ на приглашение Зеленский получил отказ, подписанный главой кабинета фон дер Ляйен Бйорном Зайбертом, а не от имени самой главы Еврокомиссии, как это предусмотрено протоколом.

Это решение заставило обеспокоиться дипломатов ЕС, пишет издание. Отклонение такого приглашения может вызвать сомнения в решимости фон дер Ляйен продемонстрировать поддержку Украине в то время, когда Россия собирает на своей границе наибольшее количество войск с 2014 года.

Причиной отклонения приглашения у президента Еврокомиссии назвали слишком загруженную повестку дня. Это также вызвало вопросы у дипломатов и официальных лиц, поскольку события в Киеве назначены на 23 и 24 августа - время, когда Брюссель и институты ЕС находятся на летних каникулах.

"К сожалению, президент не может дать положительный ответ на приглашение из-за особо напряженной повестки дня в указанные дни. Заранее благодарю за понимание", - написал Зайберт в письме от 7 апреля, с которым ознакомилось издание.

Главный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер отказался комментировать письмо. "У нас нет комментариев относительно переписки между Еврокомиссией и властями третьих стран", - сказал он.

Отклонение приглашения Зеленского также подчеркивает непростые отношения и различные подходы к внешней политике между фон дер Ляйен и другим высокопоставленным представителем ЕС, президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Зеленский пригласил Мишеля на мероприятия во время его официального визита в Украину в прошлом месяце, когда Мишель отправился на линию соприкосновения на Донбассе. По словам официальных лиц ЕС, Мишель немедленно пообещал приложить все усилия, чтобы принять участие в мероприятиях в Украине, и сказал, что при необходимости изменит свои планы на летние каникулы.

"Важно продемонстрировать поддержку Украине, особенно в это время. Мы нужны Зеленскому", - сказал один из чиновников ЕС, имея в виду недавнее наращивание российских войск.

Другие официальные лица ЕС заявили, что решение фон дер Ляен не присутствовать на праздновании независимости осложнило попытки запланировать заседания Совета ЕС-Украина, который должен состояться в Украине, и которое представители Совета надеялись провести в то же время.

Письмо Зайберт датирован днем ​​после того, как в Анкаре развернулся "диванный скандал" бросил тень на общие зарубежные поездки фон дер Ляен и Мишеля.

Темы: ЗеленскийЕврокомиссия


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