Байден ответил, почему до сих пор нет санкций против "Северного потока-2"

Президент США Джо Байден в четверг подтвердил свою оппозицию газопроводу "Северный поток-2", но не стал сообщать, будут ли введены новые санкции.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

На вопрос, почему в последние санкции Вашингтона не были включены санкции против противоречивого газопровода, Байден ответил, что это "сложная проблема".

"Северный поток - 2" - сложная проблема, с которой сталкиваются наши союзники в Европе. Я был против "Северного потока-2" в течение долгого времени, с самого начала, когда я был еще - когда я еще не был в должности (президента) ... - до того, как я покинул пост вице-президента. Но это все еще актуальна проблема", - сказал президент США.

Байден сталкивается с давлением в Конгрессе, особенно со стороны республиканцев, чтобы не допустить завершения строительства трубопровода, который построен примерно на 95%.

По данным Politico, Министерство юстиции США в прошлом месяце дало "зеленый свет" санкциям против Nord Stream 2 AG - компании, которая отвечает за планирование, строительство и будущую эксплуатацию трубопровода, но после внутренних обсуждений введения санкций было отменено.

Высокопоставленный чиновник сообщил сайту, что администрация стремится восстановить отношения между Вашингтоном и Берлином после того, как они ухудшились при бывшем президенте Дональде Трампе.

Напомним, 15 апреля Соединенные Штаты объявили о выдворении 10 российских дипломатов и новых санкциях в отношении России за вмешательство в выборы и злонамеренную кибердеятельность.

Президент США Джо Байден объявил о чрезвычайном положении в связи с "чрезвычайной угрозой" из-за внешней деятельности правительства Российской Федерации.