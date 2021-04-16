Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Байден ответил, почему до сих пор нет санкций против "Северного потока-2"

Пятница, 16 апреля 2021, 09:19

Президент США Джо Байден в четверг подтвердил свою оппозицию газопроводу "Северный поток-2", но не стал сообщать, будут ли введены новые санкции.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

На вопрос, почему в последние санкции Вашингтона не были включены санкции против противоречивого газопровода, Байден ответил, что это "сложная проблема".

"Северный поток - 2" - сложная проблема, с которой сталкиваются наши союзники в Европе. Я был против "Северного потока-2" в течение долгого времени, с самого начала, когда я был еще - когда я еще не был в должности (президента) ... - до того, как я покинул пост вице-президента. Но это все еще актуальна проблема", - сказал президент США.

Байден сталкивается с давлением в Конгрессе, особенно со стороны республиканцев, чтобы не допустить завершения строительства трубопровода, который построен примерно на 95%.

По данным Politico, Министерство юстиции США в прошлом месяце дало "зеленый свет" санкциям против Nord Stream 2 AG - компании, которая отвечает за планирование, строительство и будущую эксплуатацию трубопровода, но после внутренних обсуждений введения санкций было отменено.

Высокопоставленный чиновник сообщил сайту, что администрация стремится восстановить отношения между Вашингтоном и Берлином после того, как они ухудшились при бывшем президенте Дональде Трампе.

Напомним, 15 апреля Соединенные Штаты объявили о выдворении 10 российских дипломатов и новых санкциях в отношении России за вмешательство в выборы и злонамеренную кибердеятельность.

Президент США Джо Байден объявил о чрезвычайном положении в связи с "чрезвычайной угрозой" из-за внешней деятельности правительства Российской Федерации.

Темы: БайденсанкцииСША


powered by lun.ua
Главное сегодня

Главные новости четверга и ночи: ЧП в США из-за России, "особый режим" на Пасху

Степанов обещает "особый режим" на праздники

Минюст США начал проверку российских компаний — проверят и связь со спецслужбами РФ

Главы МИД стран Балтии выступили с совместным заявлением после встречи в Киеве

Польша объявила трех российских дипломатов персонами нон-грата

Новости 15 апреля: чрезвычайное положение в США из-за РФ, заявления дипломатов о ситуации на границе

Все новости...
Байден
Байден о России: Сейчас время для деэскалации
Новости 15 апреля: чрезвычайное положение в США из-за РФ, заявления дипломатов о ситуации на границе
Кремль заявил о невозможности встречи Путина и Байдена в ближайшее время
Последние новости
09:19
Байден ответил, почему до сих пор нет санкций против "Северного потока-2"
09:11
У Макрона считают, что суверенитет Украины находится под угрозой
08:44
Ряд партнеров готовы предоставить Украине конкретную военно-техническую помощь – Кулеба
08:24
В Украине больше 17 тысяч случаев COVID-19
08:00
Главные новости четверга и ночи: ЧП в США из-за России, "особый режим" на Пасху
07:58
Оккупанты обстреляли Майорск из запрещенного оружия, без потерь
07:45
Во Франции запретили секс с детьми в возрасте до 15 лет
07:23
Меркель и Трюдо обсудили концентрацию войск РФ возле украинской границы
06:55
В Штатах вакцинировали 80% пожилых людей
06:22
США отменили отправку эсминцев в Черное море из-за опасений эскалации — Politico
Все новости...