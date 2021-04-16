Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Байден ответил, почему до сих пор нет санкций против "Северного потока-2"

Пятница, 16 апреля 2021, 09:19
Байден ответил, почему до сих пор нет санкций против Северного потока-2

Президент США Джо Байден в четверг подтвердил свою оппозицию газопроводу "Северный поток-2", но не стал сообщать, будут ли введены новые санкции.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

На вопрос, почему в последние санкции Вашингтона не были включены санкции против противоречивого газопровода, Байден ответил, что это "сложная проблема".

"Северный поток - 2" - сложная проблема, с которой сталкиваются наши союзники в Европе. Я был против "Северного потока-2" в течение долгого времени, с самого начала, когда я был еще - когда я еще не был в должности (президента) ... - до того, как я покинул пост вице-президента. Но это все еще актуальна проблема", - сказал президент США.

Байден сталкивается с давлением в Конгрессе, особенно со стороны республиканцев, чтобы не допустить завершения строительства трубопровода, который построен примерно на 95%.

По данным Politico, Министерство юстиции США в прошлом месяце дало "зеленый свет" санкциям против Nord Stream 2 AG - компании, которая отвечает за планирование, строительство и будущую эксплуатацию трубопровода, но после внутренних обсуждений введения санкций было отменено.

Высокопоставленный чиновник сообщил сайту, что администрация стремится восстановить отношения между Вашингтоном и Берлином после того, как они ухудшились при бывшем президенте Дональде Трампе.

Напомним, 15 апреля Соединенные Штаты объявили о выдворении 10 российских дипломатов и новых санкциях в отношении России за вмешательство в выборы и злонамеренную кибердеятельность.

Президент США Джо Байден объявил о чрезвычайном положении в связи с "чрезвычайной угрозой" из-за внешней деятельности правительства Российской Федерации.

Темы: БайденсанкцииСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Байден
Байден пропустит совместный ужин лидеров на саммите НАТО - СМИ
Белый дом подтвердил встречу Байдена с Зеленским в Вильнюсе
Байден запланировал встречи с Зеленским и Эрдоганом в Вильнюсе - СМИ
Последние новости
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
17:03
Тайная вечеря в поле и украшеный гирляндами танк: фото Рождества на передовой
16:57
видеоВ Мадриде состоялся забег Санта Клаусов
16:45
Сколько стоит приготовить оливье перед Новым годом: сравнение цен
16:34
Россияне попали уже по третьей базе с гуманитаркой в Херсоне
16:18
видеоПротестующие в Белграде начали блокаду движения
16:02
В Украине продолжает дешеветь автогаз продолжает дешеветь
15:54
Зеленский: Минус пять российских самолетов задают настроение на следующий год
15:50
Большие сети АЗС за выходные снизили цены на топливо
15:45
обновленоВ Криворожском районе воздушники сбили российскую ракету
Все новости...
Реклама: