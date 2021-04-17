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В Госдепе США назвали эскалацией санкции России

Суббота, 17 апреля 2021, 11:49
В Госдепе США назвали эскалацией санкции России

Представитель Государственного департамента США заявил, что санкции России в отношении американских чиновников и дипломатов вызывают сожаление и являются эскалацией ситуации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Наши последние действия были пропорциональными и отвечали вредной деятельности России", - заявили в Госдепе. "Сегодняшнее сообщение российского правительства было ескалацийним и вызывает сожаление. Не в наших интересах попадать в ескалацийний цикл, но мы оставляем за собой право реагировать на любые российские мести против Соединенных Штатов", - добавил представитель американского внешнеполитического ведомства.

Министерство финансов США 15 апреля сообщило о внесении в список санкций 15 граждан РФ и 25 российских компаний в ответ за "злонамеренную деятельность" России - за кибератаки, вмешательство в выборы и ситуацию в Крыму. Кроме того, власти США в рамках новых санкций решили выслать из страны 10 сотрудников дипмиссии РФ в Вашингтоне. Минфин США также объявил о санкциях в отношении российского госдолга.

В пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия внесет в санкционные списки восемь высокопоставленных американских чиновников в качестве зеркального мероприятия. Так же зеркально Москва ответит на высылку из США десяти российских дипломатов, сообщил Лавров.

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Темы: санкцииРосcияСША
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