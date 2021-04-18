Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На складах, взорванных агентами РФ в Чехии, было оружие для Украины - СМИ

Воскресенье, 18 апреля 2021, 09:11
Склад боеприпасов Врбетице, фото: Zdeněk Němec

Организованный российскими агентами взрыв на складах боеприпасов в комплексе Врбетице был вероятнее всего проведен для срыва поставки оружия, в том числе в Украину.

Как сообщает "Европейская правда", к такому выводу пришли чешские СМИ.

Речь идет о взрыве, который произошел еще 16 октября 2014 на складах вооружения в восточной части Чехии, привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только за 6,5 лет следствие выяснило причину тех событий: вечером 17 апреля 2021 на срочно собранной пресс-конференции руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.

Это позволило чешским медиа назвать наиболее вероятную причину тех событий.

Как пишет издание  Irozhlas, взорванные склады и оружие не принадлежали Минобороны Чехии. На тот момент они использовались коммерческой компанией, которая официально занимается торговлей оружием - Imex Group. Об этом было известно и в 2014 году, сразу после взрывов, когда в правительстве Чехии сообщили, что на время инцидента велась подготовка к экспорту взорванной оружия в Болгарии. Однако еще важнее то, что Болгария была лишь промежуточным пунктом.

В другой публикации издание выяснило, что получателем была болгарская компания Emco. Обе названные компании принадлежат болгарскому бизнесмену, легальном торговцу оружием Эмилианом Гебреву, который вскоре после взрывов в Чехии также стал объектом атаки российских агентов – в 2015 году его дважды отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок". Впоследствии Bellingcat доказали, что это сделало тот же подразделение, которое провело покушение на Скрипаля в Британии.

Издание Respect со ссылкой на полицию также утверждает, что оружие готовили к поставке Гебреву, и отмечает важную деталь  - Гебрев был одним из поставщиков товаров военного назначения для украинского МВД и Нацгвардии, в том числе в разгар активной фазы противостояния российской агрессии на Донбассе.

Другое авторитетное чешское издание SZ отмечает, что российские планы срыва поставок оружия могли быть нацелены на только на Украину, но и на Сирию - компания Гебрева поставляла сбоя также сирийским антиправительственным группам, что также не нравилось РФ.

Как сообщалось, теперь Чехия высылает 18 российских дипломатов и обвиняет РФ в организации взрыва военного склада. Поэтому правительство Чехии срочно отменило визит в Москву для переговоров о закупке "Спутника V".

Темы: оружиеЧехияУкраинаРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоНа складах, взорванных агентами РФ в Чехии, было оружие для Украины - СМИ

Коронавирус: больше 10 тысяч новых заражений, 250 больных умерли

Два боевых британских корабля войдут в Черное море – СМИ

видеоРоссийские оккупанты обстреляли жилые дома в Донецкой области

Россия представляет угрозу безопасности Европы – министр обороны Германии

Запад должен обозначить "красные линии" в отношениях с РФ – Макрон

Все новости...
оружие
У Макрона считают, что суверенитет Украины находится под угрозой
Ряд партнеров готовы предоставить Украине конкретную военно-техническую помощь – Кулеба
Россия просит не считать военные учения у границ Украины "агрессией"
Последние новости
09:55
Погода: синоптики предупредили о дождях и прохладных ночах
09:11
видеоНа складах, взорванных агентами РФ в Чехии, было оружие для Украины - СМИ
08:54
Три страны предложили площадки для встречи Байдена и Путина
08:23
Коронавирус: больше 10 тысяч новых заражений, 250 больных умерли
08:00
Главные новости субботы и ночи: российские корабли в Черном море, задержание украинского консула в РФ
07:48
Боевики 18 раз били по позициям ВСУ
07:21
"Росатом" могут не допустить к тендеру на строительство блока АЭС в Чехии
06:42
Два боевых британских корабля войдут в Черное море – СМИ
05:50
За сутки от коронавируса умерли более 11 тысяч человек
04:55
"Совершенно неприемлема" – Байден о ситуации с Навальным
Все новости...