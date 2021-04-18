На складах, взорванных агентами РФ в Чехии, было оружие для Украины - СМИ

Организованный российскими агентами взрыв на складах боеприпасов в комплексе Врбетице был вероятнее всего проведен для срыва поставки оружия, в том числе в Украину.

Как сообщает "Европейская правда", к такому выводу пришли чешские СМИ.

Речь идет о взрыве, который произошел еще 16 октября 2014 на складах вооружения в восточной части Чехии, привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только за 6,5 лет следствие выяснило причину тех событий: вечером 17 апреля 2021 на срочно собранной пресс-конференции руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.

Это позволило чешским медиа назвать наиболее вероятную причину тех событий.

Как пишет издание Irozhlas, взорванные склады и оружие не принадлежали Минобороны Чехии. На тот момент они использовались коммерческой компанией, которая официально занимается торговлей оружием - Imex Group. Об этом было известно и в 2014 году, сразу после взрывов, когда в правительстве Чехии сообщили, что на время инцидента велась подготовка к экспорту взорванной оружия в Болгарии. Однако еще важнее то, что Болгария была лишь промежуточным пунктом.

В другой публикации издание выяснило, что получателем была болгарская компания Emco. Обе названные компании принадлежат болгарскому бизнесмену, легальном торговцу оружием Эмилианом Гебреву, который вскоре после взрывов в Чехии также стал объектом атаки российских агентов – в 2015 году его дважды отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок". Впоследствии Bellingcat доказали, что это сделало тот же подразделение, которое провело покушение на Скрипаля в Британии.

Издание Respect со ссылкой на полицию также утверждает, что оружие готовили к поставке Гебреву, и отмечает важную деталь - Гебрев был одним из поставщиков товаров военного назначения для украинского МВД и Нацгвардии, в том числе в разгар активной фазы противостояния российской агрессии на Донбассе.

Другое авторитетное чешское издание SZ отмечает, что российские планы срыва поставок оружия могли быть нацелены на только на Украину, но и на Сирию - компания Гебрева поставляла сбоя также сирийским антиправительственным группам, что также не нравилось РФ.

Как сообщалось, теперь Чехия высылает 18 российских дипломатов и обвиняет РФ в организации взрыва военного склада. Поэтому правительство Чехии срочно отменило визит в Москву для переговоров о закупке "Спутника V".