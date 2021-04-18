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РФ готовит ответ на высылку дипломатов из Праги и намекает на закрытие посольства Чехии

Воскресенье, 18 апреля 2021, 12:17
РФ готовит ответ на высылку дипломатов из Праги и намекает на закрытие посольства Чехии

Российские чиновники обещают пропорциональный ответ на высылку 18 дипломатов из Праги в связи с обвинениями в организации российскими агентами взрыва на складах боеприпасов в комплексе Врбетице в 2014 году.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Председатель комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий подчеркнул, что "высылка 18 сотрудников дипмиссии - серьезный удар по двусторонним отношениям с Россией".

"Как и принято в таких случаях, меры с нашей стороны обязательно будут", - цитирует Слуцкого российское государственное агентство ТАСС.

МИД России назвал "фокусами" решение страны о высылке и предупредил о последствиях. "Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами", - сказала журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал абсурдными заявления Праги о причастности разведчиков РФ к взрыву и заявил, что ответ России на высылку ее 18 дипломатов должно быть пропорциональным.

"Я даже не знаю, сколько здесь у них народа работает, посольство Чехии небольшое. Может быть, нужно действовать по процентному соотношению количества работающих в посольстве", - отметил он.

В то же время, российский дипломатическое источник намекнул агентству "Интерфакс", что речь может идти и о закрытии посольства Чехии.

По его словам, в Праге, "видимо, решили закрыть свое посольство в Москве". В дипломатической практике, когда одно государство принимает решение о высылке дипломатов, это обычно влечет за собой зеркальную ответ страны, в которой высланы дипломаты работали. То же касается работы дипломатических миссий.

Как сообщалось, Чехия высылает 18 российских дипломатов и обвиняет РФ в организации взрыва военного склада.

Речь идет о взрыве, который произошел еще 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части Чехии, и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только за 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.

В этой связи Чешский Национальный центр по борьбе с организованной преступностью объявил о розыске российских агентов "Петрова" и "Баширова", известных попыткой отравления в британском Солсбери.

По данным чешских СМИ, организованный взрыв был скорее всего осуществлен для срыва поставки оружия, в том числе в Украину.

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Темы: Чехиядипломатические отношенияРосcия
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