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Чехия откажется от допуска россиян к построению АЭС

Воскресенье, 18 апреля 2021, 16:05

Вице-премьер-министр и министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек заявил в воскресенье, что российская компания "Росатом" будет исключена из участия в тендере на строительство нового блока на АЭС "Дукованы".

Об этом он сказал в воскресенье в эфире чешского телевидения, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Ранее в субботу он заявлял, что считает участие компании в тендере очень маловероятным и почти невозможным.

"На данный момент я не могу представить, чтобы "Росатом" попал в оценку безопасности", - сказал Гавличек. По его словам, государство, видимо, не пригласит российскую компанию для оценки безопасности, но решение должно принять правительство.

В ближайшие дни Чехия должна была прислать опросник по вопросам безопасности тем, кто заинтересован в строительстве АЭС.

"Я, наверное, могу сказать, что не знаю, что мне писать в анкете для Российской Федерации с учетом того, что здесь произошло вчера", - заявил в воскресенье вице-премьер-министр Ян Гамачек, который сейчас также отвечает за управление Министерством иностранных дел. "Мы исключим "Росатом" из возможности участия в тендере на поставку для "Дукованы" в течение нескольких дней ", - цитирует Гамачека Aktualne.

Ранее чешские спецслужбы предостерегли правительство от включения российского энергетического гиганта "Росатом" в запланированный тендер на строительство нового блока на АЭС "Дукованы".

Как сообщалось, Чехия высылает 18 российских дипломатов и обвиняет РФ в организации взрыва военного склада.

Речь идет о взрыве, который произошел еще 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части Чехии, и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только за 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.

По данным чешских СМИ, организованный взрыв был скорее всего осуществлен для срыва поставки оружия, в том числе в Украину.

Темы: ЧехияРосcия


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