Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Совет ЕС по иностранным делам обсудит ухудшение состояния Навального

Воскресенье, 18 апреля 2021, 18:09
Совет ЕС по иностранным делам обсудит ухудшение состояния Навального

Министры иностранных дел стран Евросоюза рассмотрят ситуацию с ухудшением состояния здоровья российского оппозиционера Алексея Навального на онлайн-заседании в понедельник.

Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, обнародованном в воскресенье, сообщает "Европейская правда".

"Европейский Союз глубоко обеспокоен сообщениями о том, что состояние здоровья российского оппозиционного политика Алексея Навального в исправительной колонии продолжает ухудшаться. Мы призываем российские власти предоставить ему немедленный доступ к медицинским работникам, которым он доверяет", - заявил Боррель.

Он отметил, что российские власти несут полную ответственность за безопасность и здоровье Навального в исправительной колонии.

Боррель подчеркнул, что ЕС будет продолжать призывать к его немедленному и безоговорочному освобождению, поскольку считает его приговор политически мотивированным и противоречащим международным обязательствам России в области прав человека.

"Европейский Союз вместе со своими партнерами продолжать призывать Россию срочно расследовать попытку убийства Навального путем отравления в условиях полной прозрачности и без дальнейших задержек, а также в полной мере сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), чтобы обеспечить беспристрастное международное расследование", - подчеркнул Боррель.

Как сообщалось, на заседание Совета министров иностранных дел ЕС 19 апреля приглашена Украина. Ожидается, что дипломаты обсудят последнее скопление российских войск у украинских границ.

Кроме того, Чехия намерена поднять на заседании вопрос организации агентами РФ взрыва на складе боеприпасов в 2014 году, в связи с чем Прага решила выслать 18 российских дипломатов.

Темы: ЕСНавальныйРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
ЕС
Кулеба призвал ЕС срочно расширить пути для экспорта зерна из Украины
Как мы (не) выполняем требования от ЕС в борьбе с коррупцией
Последние новости
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
17:20
Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
17:03
Тайная вечеря в поле и украшеный гирляндами танк: фото Рождества на передовой
16:57
видеоВ Мадриде состоялся забег Санта Клаусов
16:45
Сколько стоит приготовить оливье перед Новым годом: сравнение цен
16:34
Россияне попали уже по третьей базе с гуманитаркой в Херсоне
16:18
видеоПротестующие в Белграде начали блокаду движения
16:02
В Украине продолжает дешеветь автогаз продолжает дешеветь
Все новости...
Реклама: