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В Египте поезд сошел с рельсов, 11 погибших

Понедельник, 19 апреля 2021, 06:35

В Египте, севернее Каира, по меньшей мере, 11 человек погибли и 98 пострадали из-за того, что 4 вагона пассажирского поезда сошли с рельсов.

Источник: Mail Online со ссылкой на заявление властей Египта

Детали: Поезд направлялся в город Дельта Нила Мансура из столицы Египта, когда 4 вагона сошли с рельсов.

Министерство здравоохранения подтверждает, что по меньшей мере 11 человек погибли, а 98 пострадали, получив различные травмы.

 
 

Темы: Египетжелезная дорога


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