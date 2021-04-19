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Польша хочет с 10 мая предложить вакцинацию всем взрослым

Понедельник, 19 апреля 2021, 12:52
Польша хочет с 10 мая предложить вакцинацию всем взрослым
Фото wz.lviv.ua

В Польше, согласно планам правительства, с 10 мая все взрослые граждане должны получить возможность зарегистрироваться для вакцинации против коронавируса.

Об этом объявил премьер-министр Матеуш Моравецкий, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

"До 10 мая мы хотим, чтобы каждый гражданин старше 18 лет, мог получить электронное направление и, начиная с 10 мая, мог записаться на прививку, чтобы позже до августа, а мы надеемся, что это может быть даже раньше, это зависит от количества вакцин, поступающих в Польшу, каждый гражданин мог бы вакцинироваться, если захочет", - сказал Матеуш Моравецкий.

Во втором квартале текущего года страна получит на четыре миллиона доз вакцин - больше, чем планировалось изначально, отметил премьер-министр.

"Благодаря этому мы сможем более эффективно бороться за возвращение к спокойствию и к нормальной работе", - добавил Моравецкий.

16 апреля Моравецкий заявил, что страна благодаря темпам вакцинации за два месяца, или даже быстрее, приблизится к коллективному иммунитету к коронавирусу.

По его ожиданиям, к концу второго квартала 2021 года прививки получат уже 23-24 миллионов жителей.

На сегодня в Польше введено 8,9 млн доз вакцины против коронавируса, из них первых доз – 6,6 млн, вторых доз – 2,3 млн.

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Темы: Польшавакцинациякоронавирус
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