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Люди до 60 лет не должны получать вторую дозу вакцины AstraZeneca – немецкие эксперты

Пятница, 2 апреля 2021, 02:31
Люди до 60 лет не должны получать вторую дозу вакцины AstraZeneca – немецкие эксперты

Немецкие эксперты заявляют, что люди моложе 60 лет не должны получать вторую дозу вакцины AstraZeneca.

Источник: Reuters со ссылкой на немецкую комиссию по вакцинам STIKO

Дословно: "Пока соответствующие данные не будут доступны, STIKO рекомендует людям до 60 лет вместо второй дозы AstraZeneca вводить дозу мРНК-вакцины через 12 недель после первой прививки".

Детали: К вакцинам РНК (мРНК) относятся прививки, сделанные компаниями Pfizer-BioNTech и Moderna.

В рекомендации STIKO отметила, что нет научных доказательств безопасности смешанной серии вакцин.

Предыстория:

  • Германия с 31 марта на национальном уровне приостановила использование вакцины от коронавируса Oxford / AstraZeneca для людей в возрасте до 60 лет.

Читайте подробнее: Паника вокруг AstraZeneca: почему страны ЕС отказываются от вакцины

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Темы: Германиявакцинациякоронавирус
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