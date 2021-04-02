Украина вернулась в 10-ку мировых лидеров по распространению коронавируса

За минувшие сутки в мире диагностировали более 686 тысяч новых случаев заболевания коронавирус. Больше всего больных обнаружили в Бразилии, Индии и и США, Украина занимает 9 место в мире и 5 в Европе.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в Бразилии зафиксировали более 89 тысяч новых заражений, в Индии – более 81 тысячи, в США – более 76 тысяч.

Кроме того, более 50 тысяч больных зарегистрировали во Франции, более сороковых Турции. Далее по количеству больных в рейтинге находятся Польша и Германия.

Украина среди стран мира занимает 9 место по количеству новых заражений, среди стран Европы – 5 позицию.

Умерли за сутки 11 513 человек, в которых подтвердили коронавирус.

За все время пандемии вылечились от недуга почти 105 млн человек. Сейчас насчитывается более 22 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 2 839 499 смертей от COVID-19.

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