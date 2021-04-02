Украина вернулась в 10-ку мировых лидеров по распространению коронавируса
За минувшие сутки в мире диагностировали более 686 тысяч новых случаев заболевания коронавирус. Больше всего больных обнаружили в Бразилии, Индии и и США, Украина занимает 9 место в мире и 5 в Европе.
Источник: данные сайта Worldometers
Детали: В частности, в Бразилии зафиксировали более 89 тысяч новых заражений, в Индии – более 81 тысячи, в США – более 76 тысяч.
Кроме того, более 50 тысяч больных зарегистрировали во Франции, более сороковых Турции. Далее по количеству больных в рейтинге находятся Польша и Германия.
Украина среди стран мира занимает 9 место по количеству новых заражений, среди стран Европы – 5 позицию.
Умерли за сутки 11 513 человек, в которых подтвердили коронавирус.
За все время пандемии вылечились от недуга почти 105 млн человек. Сейчас насчитывается более 22 млн активных случаев заболевания.
С начала пандемии подтверждено 2 839 499 смертей от COVID-19.
Предыстория:
- За сутки 31 марта в Украине диагностировали 17 569 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 5 160 человек, умер 421 больной, выздоровели 9 602 человека.